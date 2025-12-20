Alessio Lisci, aliviado tras conseguir los tres puntos: "Era un partido que cambiaba mucho entre perderlo y ganarlo"

El técnico de Osasuna, tras la victoria contra el Alavés gracias a los tantos de Budimir y Raúl García de Haro, hizo balance del partido de los suyos y lo que supone este triunfo, el último de 2025 y que les deja duodécimos en la clasificación de LaLiga EA Sports

Osasuna cerró el año 2025 con victoria frente al Deportivo Alavés, en el duelo correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Alessio Lisci le regaló a la afición de El Sadar una victoria en vísperas de Navidad, gracias a un doblete de Budimir y un tanto de Raúl García de Haro. En este sentido, el equipo navarro se sitúa en la duodécima posición de la tabla del campeonato doméstico con un total de 18 puntos, poniendo el foco en la visita del Athletic Club a la vuelta de Navidad, fijado para el tres de enero a las 16:15 horas.

Alessio Lisci valora la victoria ante el Alavés

En este sentido, Alessio Lisci analizó la importante victoria ante el conjunto de Coudet, que destacó la clave del partido en rueda de prensa: “Era un partido que cambiaba mucho entre perderlo y ganarlo. Supone mucho en la clasificación, que se corta bastante. Hay que ver los resultados que quedan, pero seguramente se va a cortar. A nivel anímico, irnos de vacaciones con esa victoria, tanto a nosotros como a la comunidad, a Navarra, que son todos de Osasuna, les viene muy bien. Lo hablé con el equipo antes de la charla, que teníamos que hacer un regalo a todos, que se lo merecían, porque teníamos un poco de deuda con ellos, y el equipo creo que más no podía hacer. Así que supone muchísimo".

Además, Alessio Lisci, acordándose de la jugada que falla Toni Martínez en el mano a mano con Sergio Herrera, siguió afirmando que “Es el fútbol, que al final depende. Hace un mes seguramente Toni mete gol, igual tira, rebota en un jugador nuestro y mete gol. Y ahora, hoy la parada de Sergio y ganamos 3-0, y somos todos guapos, rubios, y yo soy entrenador bueno, y los jugadores son buenísimos. Es el fútbol, por eso muchas veces hay que alejarse del resultado. El resultado es fundamental para ver las cosas de forma mucho más fría. Hoy creo que hemos hecho un gran partido, pero hay un momento clave que te marca una cosa u otra, que es la parada de Sergio, por supuesto.”

Alessio Lisci alaba el partido de Lucas Torró

Por otra parte, Alessio Lisci se centró en nombres propios a la hora de comentar la importante victoria contra el Alavés, que venía de eliminar al Sevilla en Copa del Rey: "Budimir, Raúl García, cuando entran, los suplentes han cambiado el partido por completo. Lucas Torró ha metido ahí un muro increíble, ha hecho un partidazo. La verdad es que hablar de individualidades es imposible. Hay que destacar el equipo y los suplentes mucho, y ya está. Y los que no han jugado tampoco, porque se lo merecían, por supuesto, después del partido de Huesca. Han sumado mucho, pero hay cinco cambios y no puedo hacer más. Hoy hubiera hecho diez, sin ninguna duda".

Alessio Lisci también hizo alusión a la dinámica de Osasuna: "Esa dinámica nunca es bueno cortarla, pero bueno, además ahora que estamos recuperando todos los efectivos, ya sabes que no lo necesitamos, pero ya está. Paramos, es lo que hay, aprovechamos para desconectar y para recuperar fuerte en un mes de enero, que creo que es un mes que lo podemos hacer muy bonito. Esperemos que sí, porque puede cambiar mucho en ese mes. Hay partidos clave, partidos importantes que nos pueden llevar para un lado o para el otro".