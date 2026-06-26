Noruega - Francia, en directo el partido de la jornada 3 del Grupo I del Mundial 2026 en vivo online

Sigue minuto a minuto el partido entre Noruega y Francia que decidirá el líder del Grupo I desde el Gillete Stadium de Foxborough, en Boston

Noruega - Francia, , en directo el partido del Grupo I del Mundial 2026 en vivo onlineED.

Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo que nos espera a partir de las 21:00 horas en el Gillete Stadium de Foxborough, a las afueras de Boston, entre Noruega y Francia...

El duelo de esta noche tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores partidos de la fase de grupos, pues ambas tienen seis puntos, se juegan el liderato del Grupo I y por si fuera poco, nos espera un cara a cara entre Mbappé y Haaland...

Ambos futbolistas llegan al choque en plena racha goleadora, firmando dos dobletes cada uno en sus dos primeros partidos, y por tanto, sumando cuatro goles, solo uno por abajo del ahora mismo máximo goleador: Leo Messi.

Antes del Noruega-Francia y del Senegal-Irak, del que también iremos informando por aquí, así está la clasificación.

Por lo tanto, a Noruega solo le vale ganar para superar a Francia, que tiene mejor golaverage y le vale el empate para ser primer de grupo.

Solbakken sale con un equipo suplente y sin Haaland. Un total de diez cambios en el once respecto al último partido ante Senegal para dar descanso a sus titulares, solo repite Aursnes.

Tendremos que esperar a la segunda parte para ver el duelo entre Mbappé y Haaland, puesto que Noruega ha tirado de rotaciones masivas.

Por su parte, Deschamps vuelve a meter en el once a Théo Hernández, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué que salieron del once incial en el último partido. Lacroix formará pareja de centrales con Upamecano en el lugar del lesionado William Saliba. Arribava con todo con Mbappé y Dembélé, además del mencionado Doué.

Como bien dice la cuenta oficial de X del Mundial, ocho goles entre Haaland y Mbappé, ambos calientan sobre el césped del Boston Stadium, pero habrá que esperar para ver al noruego en acción, ya que será suplente de inicio ante Francia.

Todo preparado ya en Boston, los jugadores en vestuarios y listos para saltar al campo y comenzar con los actos previos al inicio del partido...

Minuto de silencio ahora por el fallecimiento de la madre de Didier Deschamps, seleccionador francés, que no está en el partido por este motivo.

La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland se miden en la noche de este viernes en uno de los duelos más apasionantes de la primera fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además este duelo servirá para decidir quién será el líder del Grupo I ya que ambas llegan empatadas a seis puntos tras cosechar un pleno de triunfos.

Noruega y Francia se enfrentan en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 15:00 hora local (21:00 horas en España), la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el Grupo I.

Ambas selecciones afronan el duelo con resultados impecables. Las dos suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero 'Les Bleus' lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.

El primero del grupo I se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia o Paraguay, pero quedará en el mismo lado del cuadro que Alemania, lo que supondría un posible cruce en octavos de final, o, previsiblemente, España.

El que quede segundo se enfrentará al también segundo del Grupo E, es decir, Costa de Marfil. A partir de ahí, si continúa avanzando en el torneo, podría encontrarse con Brasil o Argentina.