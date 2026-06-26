Noruega - Francia, en directo el partido de la jornada 3 del Grupo I del Mundial 2026 en vivo online
Sigue minuto a minuto el partido entre Noruega y Francia que decidirá el líder del Grupo I desde el Gillete Stadium de Foxborough, en Boston
Noruega
Francia
Minuto a minutoActualizar narración
Minuto de silencio ahora por el fallecimiento de la madre de Didier Deschamps, seleccionador francés, que no está en el partido por este motivo.
¡Turno para 'La Marsellesa', el himno de Francia!
¡Suena el himno de Noruega!
¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!
Todo preparado ya en Boston, los jugadores en vestuarios y listos para saltar al campo y comenzar con los actos previos al inicio del partido...
Francia jugará hoy con su segunda equipación, blanca y dorada. Así luce en el vestuario galo...
Como bien dice la cuenta oficial de X del Mundial, ocho goles entre Haaland y Mbappé, ambos calientan sobre el césped del Boston Stadium, pero habrá que esperar para ver al noruego en acción, ya que será suplente de inicio ante Francia.
LOS ONCES TITULARES DEL NORUEGA - FRANCIA
Noruega: Egil Selvik; Patrick Berg, Leo Ostigard, Frederik Andre Bjorkan, Henrik Falchener, Oscar Bobb; Fredrik Aursnes, Kristian Thorstvedt, Thelo Aasgaard, Andreas Schjelderup; y Jorgen Strand Larsen.
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernández; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué y Kylian Mbappé.
CUATRO CAMBIOS EN FRANCIA
Por su parte, Deschamps vuelve a meter en el once a Théo Hernández, Aurélien Tchouaméni y Désiré Doué que salieron del once incial en el último partido. Lacroix formará pareja de centrales con Upamecano en el lugar del lesionado William Saliba. Arribava con todo con Mbappé y Dembélé, además del mencionado Doué.
ROTACIÓN MASIVA EN NORUEGA
Tendremos que esperar a la segunda parte para ver el duelo entre Mbappé y Haaland, puesto que Noruega ha tirado de rotaciones masivas.
Solbakken sale con un equipo suplente y sin Haaland. Un total de diez cambios en el once respecto al último partido ante Senegal para dar descanso a sus titulares, solo repite Aursnes.
¡Y TAMBIÉN EL DE NORUEGA!
Con suplencia para Haaland y Odegaard, entre otros...
¡CONFIRMADO EL ONCE DE FRANCIA!
Así salían 'Les Bleus' rumbo al mítico estadio de los New England Patriots...
Por lo tanto, a Noruega solo le vale ganar para superar a Francia, que tiene mejor golaverage y le vale el empate para ser primer de grupo.
ASÍ ESTÁ EL GRUPO I
Antes del Noruega-Francia y del Senegal-Irak, del que también iremos informando por aquí, así está la clasificación.
Ambos futbolistas llegan al choque en plena racha goleadora, firmando dos dobletes cada uno en sus dos primeros partidos, y por tanto, sumando cuatro goles, solo uno por abajo del ahora mismo máximo goleador: Leo Messi.
El duelo de esta noche tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores partidos de la fase de grupos, pues ambas tienen seis puntos, se juegan el liderato del Grupo I y por si fuera poco, nos espera un cara a cara entre Mbappé y Haaland...
¡MUY BUENAS TARDES!
Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo que nos espera a partir de las 21:00 horas en el Gillete Stadium de Foxborough, a las afueras de Boston, entre Noruega y Francia...
La Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland se miden en la noche de este viernes en uno de los duelos más apasionantes de la primera fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Además este duelo servirá para decidir quién será el líder del Grupo I ya que ambas llegan empatadas a seis puntos tras cosechar un pleno de triunfos.
Noruega y Francia se enfrentan en el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston (Estados Unidos), a partir de las 15:00 hora local (21:00 horas en España), la misma hora en la que jugarán Senegal e Irak en Toronto (Canadá) para cerrar el Grupo I.
Ambas selecciones afronan el duelo con resultados impecables. Las dos suman seis puntos tras cosechar sendas victorias en sus dos primeros partidos, pero 'Les Bleus' lideran el grupo por diferencia de goles, por lo que Haaland y compañía están obligados a vencer si quieren asaltar la primera plaza.
El primero del grupo I se medirá en dieciseisavos a un tercero que podría ser Suecia o Paraguay, pero quedará en el mismo lado del cuadro que Alemania, lo que supondría un posible cruce en octavos de final, o, previsiblemente, España.
El que quede segundo se enfrentará al también segundo del Grupo E, es decir, Costa de Marfil. A partir de ahí, si continúa avanzando en el torneo, podría encontrarse con Brasil o Argentina.