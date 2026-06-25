Nico Williams y su plan para ponerse a tope en el Mundial: "Espero que llegue el mejor Nico"

El extremo de Athletic ha confesado que está haciendo entrenamientos adicionales para volver a recuperar "esa chispa" que le caracteriza en el tramo importante del Mundial; Yeremy Pino y Pedro Porro también analizaron la actualidad de la Selección española

Nico Williams, Yemery Pino y Pedro Porro han sido los tres futbolistas de la Selección española encargados de atender a los medios de comunicación en el Sports Arena de Guadalajara, antes de último entrenamiento de España previo al importante partido frente a Uruguay.

Tras el gran estreno como titular de Lamine Yamal, a otro que se espera pueda hacerlo si va recuperando su mejor versión es Nico Williams, que poco a poco va encontrando su mejor forma. "Físicamente me encuentro muy bien, sí que es verdad que tengo que coger ritmo de competición, esa chispa que me caracteriza... Pero creo que va a venir solo con los entrenamientos que estoy haciendo adicionales. Espero que llegue el mejor Nico", ha reconocido el extremo derecho.

En cuanto a si está para jugar 90 minutos, Nico Williams lo deja en manos de Luis de la Fuente. "Eso que lo decida el míster. Yo a seguir trabajando como estoy haciendo. Cuando llegue la oportunidad, bienvenida sea. Y sino, pues a seguir trabajando. Ayudaré dentro y fuera", ha zanjado el navarro, que se ve capacitado para ser titular ya.

Sobre sus primeras horas en México y el partido, Williams espera que la afición mexicana vaya con España. "Tendremos un buen rendimiento, nos apoyan donde vamos. Estamos muy contentos aquí en México. Me hace mucha ilusión y ojalá salga todo bien. A nosotros nos gusta que esté la cancha rápida, que el balón fluya... Tenemos un estilo de juego que es el tiki taka, pero también atacando por los espacios. Y lo estamos perfeccionando", ha explicado.

Lo quye sí ha dejado claro Nico Williams es que no piensan para nada en el posible cruce de dieciseisavos. "No, no pensamos mucho más allá del siguiente partido. Si haces cálculos te puedes pegar una hostia contra un muro. Hay que disfrutar de cada partido, y si toca Argentina, pues que toque", ha dicho, para además recalcar que no le ha pillado por sorpresa el rendimiento de Messi a sus 39 años recién cumplidos: "No me sorprende, al final Messi es Messi. Hace lo que hace y es increíble. También ahí Vinicius, Haaland, Mbappé, luchando por ser máximos goleadores. Son animales. Espero que podamos tener también ese punto de acierto. ¿Lamine? Tampoco me sorprende, Lamine es Lamine".

Yeremy Pino sabe lo que les espera ante Uruguay

Otro de los protagonistas fue Yeremy Pino, que pudo debutar en el Mundial frente a Arabia Saudí en el segundo partido. "Para nosotros es como una final. Ellos saldrán a morder, y nosotros también porque nos jugamos mucho. Queremos ser primeros de grupo", ha dicho el canario sobre el partido ante Uruguay.El futbolista del Crystal Palace sabe que le espera un partido muy físico ante la bicampeona del Mundo, pero están preparados: "El míster ya nos ha dicho lo que pueden hacer, cómo se pueden replegar. Espero un partido muy difícil, como todos y como se está viendo. Nadie esperaba la fortaleza que ha mostrado Cabo Verde".

Tras cumplir el sueño de debutar en la Copa del Mundo, así se siente Pino: "Me lo he tomado con más madurez y tranquilidad. Si venía el momento de debutar, bien; si no, a ayudar al equipo. Porque siento que podemos hacer algo grande. En las bandas tenemos grandes jugadores y lo vamos a aprovechar".Por último, sobre las críticas tras el 0-0 ante Cabo Verde, Yeremy Pino fue sincero: "La verdad es que leo bastante, pero no me afectan las críticas. Yo estoy muy tranquilo. Por un partido no se puede juzgar todo lo hecho durante meses. Se sacan las cosas de contexto, cualquier cosa: una mirada, un gesto. De verdad que estamos muy tranquilos y confiados".

Pedro Porro y su conexión con Lamine Yamal

El tercero fue Pedro Porro. El lateral derecho del Tottenham se estrenó como titular ante Arabia Saudí y podría repetir ante Uruguay, así lo asume el catalán. "Con mucho trabajo. Solo supe dos horas antes del partido que iba a jugar, pero estoy preparado para todo. El primer partido le tocó a Marcos, el segundo me tocó a mí. Lo que sea bueno para el equipo será bueno para nosotros", ha admitido el defensa del Tottenham.

Sobre si es diferente jugar en la misma banda con Lamine Yamal por delante que con otro, Porro no lo ve así: "No me condiciona. Para mí es un privilegio jugar con él, me gusta hacer lo que mejor le vaya a mis compañeros. Es un privilegio jugar con él y a estar concentrado. Simplemente tengo que hacer las cosas como las estoy haciendo. Algunas facetas se tienen más en cuenta cuando es un jugador u otro, pero eso, simplemente es estar concentrado. Ya llevo varios partidos jugando con él, cada vez que pasa el tiempo nos entendemos mejor y eso va a ser bueno para el país".

En cuanto si sienten la presión de ser uno de los favoritos, Pedro Porro aseguró que nada de eso: "Ninguna presión. Venimos haciendo las cosas muy bien, simplemente seguir fortaleciendo lo bueno y y enfocados para mañana, que la gente opine lo que tenga que opinar. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y eso es lo más importante".