Pedro Porro sobre Uruguay: "Va a ser uno de esos partidos que no te dejan respirar"

Pedro Porro ha dejado claro que España contra Uruguay es uno de esos partidos que exige estar al tanto. Frente a estos partidos él destaca la importancia de analizar cada detalle del juego para llegar al enfrentamiento y no cometer errores

Pedro Porro ha llegado a este Mundial con la mochila llena de kilómetros, partidos apretados y noches en las que el fútbol no siempre ha sido amable con él. Es el quinto extremeño en pisar esta cita, pero lo vive como si fuera la primera vez que todo encaja de verdad. Viene de una temporada en el Tottenham donde la tensión por la permanencia se coló en el vestuario hasta casi el último suspiro, y de un recorrido con la selección en el que aprendió que el ruido fuera del campo también juega sus propios partidos.

Pero ahora, con el Mundial en juego solo piensa en disfrutar de verdad. Él tiene claro que nunca se rinde y que lo lleva siempre presente como su tatuaje: "Rendirse nunca".

“Cuando te dicen que eres titular en un Mundial, se te pasa todo por la cabeza”

Debutar como titular en un Mundial, y además hacerlo en un escenario como el estadio de Atlanta, no es algo que se viva todos los días. Para Pedro Porro, ese momento no vino acompañado de nervios desbordados ni de presión paralizante, sino de una sensación de control bastante clara.

El lateral español explica que todo lo vive con tranquilidad, sabiendo de la situación fuera del partido es muy difícil de gestionar, pero que dentro del campo todo cambia cuando estás centrado en tu trabajo. Él insiste en que la clave está en la preparación mental del día a día, en imaginar escenarios así, en acostumbrarse a ellos antes de que lleguen, para que luego no te pillen de golpe.

Ahí entra precisamente uno de los aspectos que más cuida: el mental. Preguntado por ello, lo explica de forma muy directa. Sí, trabaja mucho esa parte. Le gusta analizar los partidos, ver qué hace bien y qué puede mejorar tanto en defensa como en ataque. "Me gusta verme y analizarme. Hay acciones que no hago bien y les doy vueltas para entender cómo mejorarlas", explicó el jugador. También intenta leer mejor a los rivales, entender qué necesita el extremo al que se enfrenta en cada acción, aunque reconoce que no siempre es fácil por la cantidad de partidos.

Ahora, con la decisión de Luis de la Fuente de darle la titularidad ante Uruguay, la situación vuelve a repetirse, pero con una experiencia por delante.

Preguntado por si lo intuía, Porro lo resume de forma muy sencilla: en el fútbol no puedes desconectar ni un segundo. Hay que estar siempre preparado, juegues o no juegues, porque la oportunidad puede llegar en cualquier momento. Pero asegura que ya estaba listo desde el primer partido, con la idea muy clara de que lo importante no es cuándo te llega la ocasión, sino lo preparado que estés cuando aparece.

"Un vestuario que es como una familia"

Más allá de los resultados, Pedro Porro se queda con lo que muchas veces no sale en la tele ni en las estadísticas: el ambiente dentro del grupo. Dice que lo está disfrutando todo, pero sobre todo el día a día con sus compañeros. Muchas horas juntos, concentración, entrenamientos, viajes… y al final, según él, eso hace que el vestuario se haya convertido en algo muy parecido a una familia.

Se nota que hay buen rollo y confianza entre todos, una de las cosas que siempre dicen todos los jugadores en las ruedas de prensas, y eso también ayuda cuando las cosas no salen perfectas. De hecho, tras el tropiezo en el primer partido, dentro del grupo no hubo nervios ni caras largas. Más bien lo contrario: tranquilidad total. "Estábamos tranquilos porque confiábamos en el trabajo que veníamos haciendo. Llevámos tres años y 33 partidos invictos". El equipo confiaba en lo que venía haciendo desde hace tiempo, con una racha muy fuerte a sus espaldas de tres años y 33 partidos sin perder, algo que da mucha seguridad.

Incluso en el partido ante Arabia Saudí, donde el balón no quiso entrar, las sensaciones no eran malas. El equipo generó ocasiones desde el principio, tuvo varias llegadas claras, pero faltó acierto. Aun así, nadie se volvió loco. La idea dentro del vestuario era bastante simple: seguir igual.

Frente a Uruguay, Pedro Porro espera un partido de máxima exigencia, de esos que no te dejan un segundo para respirar. El lateral español tiene claro que se trata de una selección muy intensa, física y muy bien trabajada, capaz de llevar el partido a un ritmo alto desde el primer minuto y de no conceder nada gratis. Por eso, avisa de que será un duelo largo, duro y muy disputado, donde cada error puede costar caro y donde España tendrá que estar muy concentrada para poder imponer su juego.

“Con Lamine no puedes desconectar ni un segundo”

Cuando Pedro Porro habla de Lamine Yamal, lo resume fácil: con él no te puedes relajar ni un segundo, porque en cualquier jugada puede aparecer por un lado, por otro, o inventarse algo que no te esperas.

Lo mas importante con esto es estar siempre pendiente del trabajo defensivo y saber adaptarse a lo que va pidiendo cada jugada. Porro reconoce que hay aspectos tácticos que prefiere no entrar a explicar, pero sí deja claro que le gusta mucho analizar este tipo de situaciones, porque al final son cosas que le ayudan a entender mejor el juego y a seguir creciendo como futbolista.