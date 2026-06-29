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Brasil - Japón: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil y Japón se ven las caras en dieciseisavos de final en un duelo donde los nipones buscarán dar la sorpresa a base de orden y disciplina mientras que la pentacampeona quiere refrender su crecimiento en la fase de grupos

Brasil - Japón: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Brasil - Japón: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026ED.

Fernando RuizFernando Ruiz 3 min lecturaSin comentarios

Brasil y Japón se juegan el ser o no ser en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este lunes. Será la segunda piedra de toque seria para los de Carlo Ancelotti tras el de su debut contra Marruecos en el que no pudo pasar el empate a uno.

Sin embargo, las goleadas ante Haití y Escocia le han devuelto la moral a la pentacampeona del mundo, que llega con muy buenas sensaciones a la hora de la verdad en Houston. Sin margen de error para pruebas, pero con Vinicius siendo el líder y llamado a dar continuidad a su brillante fase de grupos, en la que llevó de la mano a su selección con cuatro goles.

El extremo del Real Madrid marcó el gol del empate ante Marruecos, anotó y dio una asistencia contra Haití y firmó un doblete contra Escocia para refrendar su fase de grupos.

Debe decidir Ancelotti quiénes serán sus acompañantes, pues Raphinha no está disponible para medirse a los nipones, de ahí que todos los ojos estén puestos en Matheus Cunha, titular y goleador ante Escocia, en un partido en el que ya reapareció Neymar.

Cabe recordar que Japón ya ganó no hace mucho a Brasil y fue aunque fue en un amistoso que acabó 3-2 para los asiáticos. Japón llega a dieciseisavos de final tras pasar como segundo en un grupo exigente, detrás de Países Bajos y por delante de Suecia.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Brasil - Japón?

El partido de dieciseisavos de final entre Brasil y Japón se disputa este lunes 29 de junio a las 19:00 horas en España. El choque se disputará en el NRG Stadium de Houston.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver en directo el Brasil - Japón?

El duelo entre brasileños y nipones podrá verse en directo en abierto ya que La1 de RTVE ofrecerá el choque. También podrán verlo por las plataformas de pago de DAZN y Movistar+.

RTVE Play también ofrecerá el partido en streaming y recuerden que también podrán seguirlo a través de Internet por nuestro directo en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos todo lo que pase en el NRG Stadium de Houston.

Posibles onces de Brasil y Japón

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.

Japón: Zion Suzuki; Ayumu Seko, Ko Itakura, Hiroki Ito; Yukinari Sugawara, Daichi Kamada, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ritsu Doan; Ayase Ueda, Daizen Maeda.

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