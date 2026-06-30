Djokovic la lía y echa el cierre en Wimbledon

Fiel a sí mismo, el tenista serbio dio espectáculo en su debut en el torneo londinense, donde rozó la hora límite antes de ganar al chino Yibing Wu

Showman por momentos, el número uno que acostumbra en otros, pero siempre dando la nota. El debut de Novak Djokovic en Wimbledon no podría pasar inadvertido. El tenista serbio ganó, pero se dejó un set (6-4, 5-7, 6-4 y 6-4) ante el chino Yibing Wu y tuvo que hacer un esfuerzo extra que le podría pasar factura en las próximas rondas.

El tenista serbio, además, rozó la hora de cierre, aunque no todo fue 'culpa' suya. Jannil Sinner jugó un partido larguísimo ante el también serbio Kecmanovic y, pese a la rapidez con la que resolvió Sabalenka su debut, obligó a Djokovic a empezar tarde.

Si a eso unimos que Wu lo puso contra las cuerdas por momentos y que necesitó más de tres horas para derrotarlo... las cuentas salen.

Los que predecían un debut sencillo para el tenista serbio se equivocaron. Novak Djokovic ha tenido que ganarse hasta el último punto en la pista central del All England Tennis Club.

Yibing Wu llegaba de comparsa y no estaba dispuesto a ejercer como tal. Sin presión, con agresividad y jugándose cada punto al límite, llevó al 24 veces campeón de Grand Slam a tener que dar su mejor versión y sudar cada set que ganó.

Yibing Wu aprieta a Djokovic

El descaro mostrado por el tenista chino y la dureza del partido que le esperaba a Djokovic ya la pudo comprobar el serbio en la primera manga, que se resolvió con un 'break' inicial del exnúmero uno del mundo, pero que le costó mantener durante todo el set.

Si en el primero ya sufrió, el segundo lo perdió. Fue una batalla sin cuartel en la que, en el tramo final, Wu logró romper el saque de Djokovic y hacerse con el set entre la algarabía del público presente.

Djokovic se picó y no lo ocultó, con el dedo en la oreja cada vez que hacía algo importante y 'mensajes' a todos aquellos que apoyaban al 102 del mundo.

El tercer set fue como el segundo, con los dos jugadores muy seguros con su saque, aunque esta vez sería Djokovic el que rompería en el noveno juego y lo confirmaría en el siguiente para hacerse con esta manga.

Eficacia de Djokovic y, ahora, Tsitsipas

En el definitivo se repitió la película. 'Break' en el noveno juego y triunfo. Pero antes, Djokovic tuvo que salvar hasta seis bolas de rotura de su rival, que se fue con honores pese a la derrota.

El próximo duelo del serbio será una repetición de la final de Roland Garros de hace cinco años. Para Djokovic ha cambiado poco todo, sigue estándo en la elite. Muy diferente es todo para un Stefanos Tsitsipas que tiene ante el serbio la gran oportunidad para reivindicarse.