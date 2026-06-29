Medvedev se cita con Mérida y Martín Landaluce se hunde en Wimbledon

El tenista madrileño, que llegaba muy ilusionado a Wimbledon, sufre un duro correctivo a manos del coreano Kwon; victorias de Medvedev, Paul, Auger-Aliassime y un Tsitsipas que no desaprovechó la oportunidad

Tras las sorpresas iniciales que ha vivido Wimbledon 2026 en su primera jornada y que, entre otros, se han llevado por delante a Andrey Rublev, Casper Ruud o Cameron Norrie, y casi hacen lo propio con Jannik Sinner, los favoritos han metido la directa en el torneo londinense y tanto Daniil Medvedev como Felix Auger-Aliassime han logrado sendas victorias holgadas.

También lo ha hecho un Stefanos Tsitsipas que ha aprovechado su fortuna en el sorteo para solventar la primera fase y tratar de seguir creciendo desde la baja posición en el ránking que ahora ocupa.

No ha hecho lo propio el último de los representantes españoles que jugaban en esta primera jornada. Martín Landaluce ha caído de forma contundente ante el coreano Soon-Woo Kwon y ha cerrado su gira sobre hierba con tres derrotas en otras tantas primeras rondas.

El triunfo de Daniil Medvedev llegó a costa de otro campeón de Grand Slam, el veterano tenista croata Marin Cilic. El irregular tenista ruso, que alterna buenos partidos y torneos con otros muy malos, ofreció esta vez su mejor versión para superar a Cilic por 6-1, 6-2 y 6-4 en un duelo en el que se mostró superior desde el inicio.

Dani Mérida, rival de Daniil Medvedev

Su victoria le cruza en la siguiente ronda con el español Dani Mérida, que ha sido uno de los cuatro tenistas de la Armada que han pasado hoy la primera ronda después de superar al argentino Camilo Ugo Carabelli.

También ganó en tres sets el tenista canadiense Felix Auger-Aliassime, quien superó al kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-3, 6-1 y 6-4. Un juego menos que el norteamericano se dejó Tsitsipas ante el tenista francés Hugo Gaston, que cayó por 6-1, 6-4 y 6-2 ante la superioridad del griego, que un día antes había anunciado que deja la tutela de su padre de forma definitiva.

Gran chasco para Martín Landaluce

Con la misma claridad pero de forma más inesperada ha cedido Martin Landaluce ante el surcoreano Soon-Woo Kwon, que ya había vencido en la previa al también madrileño Alejandro Moro y que doblegó a su paisano por 4-6, 3-6 y 3-6. De hecho, es el tercer español al que derrota sobre la hierba londinense, ya que también se impuso al catalán Nikolás Sánchez Izquierdo en la primera ronda de la 'qualy'.

Landaluce llegaba a Wimbledon muy ilusionado y aseguraba estar listo para hacer un buen papel en su "torneo favorito". Sin embargo, ha sufrido un duro correctivo ante un rival más rodado, con el que mantuvo un igualado duelo en el inicio, pero a partir de ahí le pasó por encima.

El tenista madrileño nunca se sintió cómodo, especialmente con su saque, cometió hasta ocho dobles faltas y no supo aprovechar las pocas opciones que le concedió su rival. A diferencia de otros partidos, como los que disputó en Roland Garros, en los que logró rehacerse, el madrileño no encontró la forma de hacerle daño al asiático, que acabaría cerrando el partido de forma cómoda.

Ahora, Kwon se ve las caras con Tommy Paul, que fue otro de los favoritos que cumplieron en este arranque de Wimbledon y que ganó como comodidad al francés Alexandre Muller, por un contundente 6-1, 6-2 y 6-1.