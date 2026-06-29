Doble sorpresa para empezar Wimbledon en su cuadro masculino... y deja a los ingleses sin su jugador favorito

Caen los cabezas de serie 11 y 12, Andrey Rublev y Casper Ruud, en los primeros turnos de la edición 2026 de Wimbledon

El arranque de Wimbledon está ofreciendo la primera escabechina de favoritos que amenazan con repetir lo vivido en Roland Garros, donde las sorpresas se hicieron dueñas de las pistas principales por la ausencia de los grandes nombres en las últimas rondas.

A las primeras de cambio, en los dos primeros turnos del torneo, han caído dos ex Top-10 que aquí aparecían como cabezas de serie número 11 y 12 respectivamente, Casper Ruud y Andrey Rublev.

La más sorprendente tal vez haya sido la del tenista ruso, que ha caído ante su paisano Roman Safiullin, quien ahora mismo no está ni en el Top-100 -132º del mundo- y que llegaba desde la fase previa.

Lo ha hecho además viendo cómo le remontaban un partido que parecía empezar a dominar y que ganaba por dos sets a uno. Y, por si fuera poco cruel, lo ha hecho cediendo bolas de partido y perdiendo por 14-12 el 'tie break' de la quinta manga. El resultado delata lo alterno que fue el duelo: 6-4, 6-7(6), 3-6, 6-3 y 7-6(12).

Rublev, que alcanzó cuarta ronda en Roland Garros, ya había perdido claramente su única incursión intermedia en hierba. Había sido en el torneo de Halle, donde cedió ante el polaco Huber Hurkacz.

Hurkacz deja fuera a Casper Ruud

Precisamente, este jugador polaco, exTop-10 y al que las lesiones le relegaron el pasado año en el ránking, está demostrando que va recuperando su mejor nivel y ha sido el autor de otra gran sorpresa de este arranque de Wimbledon 2026.

El triunfo de Hurkacz ane Ruud ha sido contundente, en tres sets, y se ha quitado del medio al undécimo favorito en un duelo que se ha jugado justo después de que Rafa Jódar se estrenara con victoria en la hierba londinense.

Huber Hurkacz ha ganado por la vía rápida por 6-4, 6-2 y 7-6(7), dejando a Wimbledon sin una de sus caras más conocidas, aunque tampoco sea un experto en hierba. Casper Ruud, de hecho, no había jugado nada desde Roland Garros y lo ha pagado en su estreno en la hierba.

Emma Raducanu y Jack Draper se dan de baja y no habrá duelo con Fritz

Quien tampoco estará, aunque por lesión, es el ídolo de los aficionados ingleses, que en pocas horas se han quedado sin sus dos tenistas favoritos.

El domingo por la noche, Emma Raducanu se daba de baja en el torneo londinense y confirmaba que sufría una fractura por estrés en su pierna derecha.

Este lunes, a primera hora, ha seguido sus pasos el también británico Jack Draper, que sigue renqueante de los problemas que le han acosado en los últimos meses y no estará en All England Club.

Draper había alcanzado esta pasada semana las semifinales en Eastbourne, pero se ha resentido de sus problemas en el brazo izquierdo y ha dejado Wimbledon sin otra de sus grandes estrellas.

Draper estaba destinado a vivir el mejor partido de primera ronda, ya que se iba a enfrentar a Taylor Fritz. Finalmente, será Dusan Lajovic el que lo haga, ocupando su puesto como 'lucky loser'.