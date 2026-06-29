Rafa Jódar y Pablo Carreño tienen una nueva cita tras hacer historia en Wimbledon

Jódar y Carreño repetirán su duelo de Roland Garros en segunda ronda de Wimbledon 2026 después de solventar con triunfo su debut

Tras un mes sin jugar y si haber disputado un partido en hierba en toda su carrera, Rafa Jódar solventó su compromiso ante Felix Gill en tres sets, en menos de dos horas y con una seguridad impropia de un tenista de 19 años que disputa su primer partido en el prestigioso torneo londinense.

Jódar se impuso por 6-3, 6-3 y 7-6 a un Felix Gill que se estrenaba en un Grand Slam, que es claramente inferior, pero que supo sacar partido de su servicio (89% de primeros y 6 'aces') para mantenerse en pie hasta el último momento.

Si en los intercambios, Jódar fue superior, Gill logró equilibrarlo con su saque, sufriendo, pero obligando al español a luchar hasta el final.

"Jugar en Wimbledon es fantástico. Estoy muy contento por mi partido y se ha visto que he tenido la oportunidad de preparar el torneo pese a no haber podido jugar torneos previos", señalaba el español en la propia pista 3 del All England Tennis Club.

La realidad es que Jódar no cuajó su mejor encuentro, pero tampoco se le puede pedir mucho más a alguien que nunca había jugado en hierba. Fue regular durante todo el tiempo, sólo bajó algo sus prestaciones en el arranque del tercer set y lo supo solucionar a continuación al tercer intento.

Rafa Jódar, muy firme con su servicio en Londres

Con su saque, salvo en dos turnos, uno de los cuales le costó el 'break' en el arranque de esa tercera manga, estuvo casi inmaculado. Aunque su porcentaje fue inferior al de su rival (60%), colocó muy buenos saques que le permitieron, a continuación, cerrar el punto con su derecha o en la red. En el primer set, Gill apenas logró tres puntos al resto y Jódar cerró el partido con varios juegos en blanco que hundieron la resistencia de su rival de poder darle la vuelta al partido.

En una superficie que premia al que saca bien y castiga mucho los errores, romper no es tan fácil si el contrario tiene un buen servicio. Eso es lo que le salvó a Gill, que supo aguantar en el primer set hasta que su rival, en una de las oportunidades con las que contó, logró romperle el saque.

El segundo, si estar tan regular como el primero, fue tal vez el más fácil para el español, aunque estuvo a punto de complicárselo con 4-3 y saque, cuando Gill tuvo su primera opción de rotura. Jódar la salvó y quebró a continuación para hacerse con la manga.

El inicio del tercero pudo ser un punto de inflexión y demostró que Felix Gill no se rendía. El de Redditch logró un 'break' en blanco que supo consolidar con apuros a continuación en sus mejores momentos del partido.

Jódar frenó la revolución, igualó a dos, solventó con autoridad los siguientes servicios y, en el duodécimo juego, presionó a su rival para romper por quinta vez en el encuentro y hacerse con él.

Primer triunfo de Carreño en Wimbledon en toda su carrera

Si histórica es la victoria de Rafa Jódar en su primer partido en Wimbledon, también lo es para un Pablo Carreño que ha sido Top-10, ha ganado una medalla olímpica y ha sido semifinalista en un Grand Slam, pero que había perdido sus siete partidos en este torneo.

Al octavo, ganó. Ha sido ante Denis Shapovalov por 6-3, 7-6(7) y retirada del canadiense, que se dolía del hombro y, viendo que debía remontar dos sets en contra, optó por abandonar.

Carreño no miró sus resultados previos, el día anterior señaló que su objetivo era ganar un partido en Wimbledon y se aprestó para ello. De salida, le metió un 3-0 a su rival, que siempre fue a remolque. El tenista asturiano aguantó la presión de Shapovalov en varios juegos -tuvo hasta 9 bolas de 'break' en el partido- y acabó cerrando por 6-3 la primera manga.

La segunda fue más igualada. De hecho, no hubo más roturas de servicio, pese a que ambos tuvieron opciones. Y así se llegó a un 'tie breakp de infarto, en el que la igualdad llegó al 7-7 y en el que, con 8-7, Shapovalov pidió asistencia médica por un golpe en el hombro. Tras perder el punto siguiente y, por tanto, el set, optó por la retirada.

El triunfo permitirá que Rafa Jódar y Pablo Carreño vuelvan a verse las caras tras su duelo de octavos de final en Roland Garros. Será el miércoles y eso asegura la presencia de un tenista español en tercera ronda de Wimbledon 2026.