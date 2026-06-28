Rafa Jódar - Felix Gill: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en Wimbledon 2026

Rafa Jódar se estrena en Wimbledon ante un jugador británico, Felix Gill, que llega con una invitación y ante el que aparece como claro favorito

Tener un nombre ya en el mundo del tenis, pese a su reciente aparición, jugar en el mismo cuadro del campeón de Wimbledon del año anterior y ante un tenista británico hace que el debut de Rafa Jódar en el torneo londinense vaya a llegar muy pronto y en un sitio privilegiado.

El tenista español ha quedado encuadrado en la pista 3, la cuarta en importancia del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. Y, además, será el encargado de estrenarla en esta edición de Wimbledon con su partido ante el joven británico Felix Gill.

El tenista madrileño nunca ha jugado en hierba como profesional, pero este domingo ha confirmado que no le queda ninguna secuela de la lesión abdominal que le ha hecho ser duda para este torneo y enfrente tendrá a un rival que, pese a que sí tiene más experiencia en esta superficie, no ha tenido ninguna experiencia a este nivel más allá del circuito ATP Challenger en el que juega habitualmente.

Felix Gill se estrenó en un torneo del ATP Tour esta misma semana, con una derrota en Eastbourne; ocupa la posición 220 del mundo y juega Wimbledon gracias a un 'wild card' de la organización, ya que es uno de los tenistas británicos más prometedores. Aunque es británico, se ha formado mucho en España y es por eso que, como Jódar, se desenvuelve mejor en tierra batida que en césped.

Pese a que Rafa Jódar no hace mucho que dio el salto al circuito grande, estos dos tenistas nunca se han encontrado ni en torneos ITF ni en Challengers, por lo que será el primer duelo entre ellos. Para ambos será también su estreno en Wimbledon, lo que hará muy especial el partido y más aún la victoria para el que salga ganador.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Felix Gill?

El partido entre Rafa Jódar y Felix Gill correspondiente a la primera ronda masculina de Wimbledon 2026 tendrá lugar este lunes 29 de junio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista 3, por lo que el choque se prevé que comience a las 12:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.