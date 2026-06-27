Joan Verdú: "Monchi se entera de que estamos en el aeropuerto para firmar por el Betis y nos dice que no puede ser"

El mediapunta catalán rememora su breve paso por el Benito Villamarín, coincidiendo con la peor temporada propia y colectiva: "Fue una pena. Soy el primero en reconocer que no estuve al 100%, pero no por ganas o intensidad; había mucha presión y al equipo no le salieron las cosas"

"Esto no lo sabe mucha gente, pero, justo al llegar a Sevilla, también nos llama Monchi, que se entera de que estamos en el aeropuerto y que vamos a firmar con el Real Betis, y nos dice que no, que no puede ser, que vayamos al Sevilla FC. Al final, lógicamente, después de lo que había pasado en el Olympiacos y tal, decidimos que no podemos tirarnos más atrás y vamos al Betis. Y con toda la ilusión, con todas las ganas", rememora Joan Verdú en la última entrega de 'El After de Post United', donde el otrora mediapunta repasa su breve paso por los verdiblancos en una temporada 13/14 de desgraciado recuerdo en Heliópolis.

"La lástima es que creo que empezamos muy bien. Los primeros 2-3 meses lo hacemos muy bien y, a partir de diciembre-enero, el equipo no funciona. A mí a nivel personal tampoco me salen las cosas. Cuando uno quiere hacerlo bien pero no le salen las cosas... también eso influye en negativo. Y, bueno, fue una pena. Creo que... que yo no estuve... soy el primero en reconocer que no estuve al 100%. No por ganas, por intensidad, sino porque... bueno hay veces que no no salen las cosas. Te puede afectar la presión, te pueden afectar muchas cosas. Pero fue un año muy complicado para mí. Fue, a nivel futbolístico, quizás el peor año que que he pasado nunca. Y, bueno, una experiencia que la guardo con cariño, pero la mayor espinita que tengo en el fútbol seguro que es ésa", sentencia el catalán.

Las claves de aquel bajón

"Implicó todo: cambios de entrenadores, el equipo no acababa de funcionar, de sacar los resultados... Ya te digo, me intentaba esforzar al máximo, pero, cuando pasa que no encuentras una explicación lógica... Yo me entrenaba, me entrenaba, quería, quería, quería... pero llegaba al partido y, si tenía que dar el 10, nunca lo conseguía, y siempre era un 5, un 6 ...y eso es que no, pues... Bueno, no funcionó. Cambios de entrenadores, mucha presión, el equipo queriendo hacerlo bien pero no le salían las cosas, jugadores importantes que estuvieron lesionados durante mucho tiempo... Fue una temporada que nada iba de cara, sino todo lo contrario. También algo de vestuario... Todo lo malo que puede pasar un año, pues se juntó ese año", añade el actual técnico del juvenil A de la Damm.

El beticismo, muy enfadado

"Influye, claro, ir con la familia, con los niños pequeños, y que te increpen por la calle cuando ya estás fuera de lo que es fútbol, en un día libre, por ejemplo, pues claro que influye, porque al final hace sufrir a gente que no no tiene por qué estar sufriendo. Esa presión que tú mismo te te echas encima porque lo quieres hacer bien, pero las cosas no salen. La gente a lo mejor se dice 'ah, pues éste no se entrena, éste pasa de todo', cuando es todo lo contrario, y no ayuda. Sin duda no ayuda la presión, pero bueno, la afición del Betis es una afición muy muy sentida, muy que siente el club como si fuera suyo, y eso, quieras que no, cuando las cosas van bien, es genial, porque te llevan así, te llevan muy bien. Pero, cuando van mal, lógicamente, pues es una afición que aprieta, y hay que saber convivir con ello", apunta Verdú.

Que termina así recordando que no se quedó en Segunda división para intentar la 'operación retorno' a la elite: "Lógicamente, si el segundo año me hubiese quedado ahí, lógicamente ese primer año me hubiese servido para para bueno, para hacerme mucho más, para saber lo que me venía y habría ido mucho mejor. Pero al final decidimos entre todos salir, que era la mejor opción y fue cuando nos fuimos al Baniyas de Emiratos Árabes".