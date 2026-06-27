El secreto andaluz que da alas al éxito de Suiza en el Mundial 2026

Un cordobés de Pozoblanco, Antonio Molina López, forma parte del equipo helvético, una de las sensaciones del Mundial tras acabar liderando su grupo en la primera fase

Suiza se ha convertido en una de las sensaciones de la fase de grupos del Mundial 2026. La selección helvética, que generó algunas dudas con su empate inicial ante Qatar, ha acabado como líder de su grupo y espera este sábado desde su cuartel general en San Diego a una de las mejores terceras para conocer su rival en dieciseisavos de final.

El plantel de Murat Yakin, con el sevillista Vargas y Johan Manzambi como estrellas, ya ha hecho historia en el campeonato del mundo y aspira a reverdecer laureles, cuando era una de las mejores selecciones del mundo en los albores de los Mundiales.

Este éxito es fruto de muchos años de trabajo, que ya le llevó a liderar su grupo de clasificación europeo para el Mundial, de una generación de futbolistas asentada, con una mezcla de veteranos y jóvenes, y de una estructura de trabajo en la que está integrado un cordobés: Antonio Molina López.

Del tenis a la elite del fútbol mundial

Farmacéutico, nutricionista y empresario, y natural de Pozoblanco, Molina forma parte del equipo suizo en la cita de México, Estados Unidos y Canadá. Y lo hace en su labor de nutricionista, con el que se ha hecho un hueco en el deporte de élite mundial.

A lo largo de los últimos años se ha consolidado como uno de los profesionales españoles de referencia en el ámbito de la nutrición deportiva de alto rendimiento. Comenzó trabajando en casos puntuales y, entre otras cosas, en el mundo del tenis, asesorando en nutrición al tenista pozoalbense Alejandro López Escribano, con quién continúa colaborando en la actualidad dentro de su planificación.

Pero pronto dio el salto a la elite. Desde hace ocho años trabaja con el Udinese como responsable de nutrición y eso lo compagina con el trabajo en otros equipos de primer nivel como el Watford inglés.

Aparte, como hiciera con Alejandro López, también se encarga de supervisar el seguimiento nutricional de deportistas de primer nivel, entre ellos el sevillano Fabián Ruiz, actualmente en el Paris Saint-Germain y en este Mundial con la selección española.

A eso añade una intensa labor académica y de investigación, y ha participado en proyectos vinculados a la nutrición aplicada al rendimiento y colaborando con la Universidad Europea Real Madrid.

Tras estar en la Eurocopa, Molina repite en el Mundial 2026

Suiza le captó para su cuerpo técnico y ya estuvo presente en la última Eurocopa, en la que el equipo helvético perdió en cuartos de final ante Inglaterra, por penaltis, después de empatar a uno en el tiempo reglamentario y en la prórroga. Su presencia en el Mundial de Estados Unidos es un paso más en su exitosa carrera como nutricionista.

Desde Los Pedroches, Andalucía sigue exportando su talento hacia el exterior. En este caso, con un trabajo silencioso, pero cada vez más importante en el deporte actual y que suele ayudar para que los deportistas puedan rendir al máximo nivel.