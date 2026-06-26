La UFC hace negocio con la derrota de Ilia Topuria

El tirón del luchador español queda de manifiesto con el precio que le ha puesto a un artículo que ya es historia en la carrera de Topuria tras su derrota

El UFC Freedom 250 no traerá un buen recuerdo a las MMA españolas, pero sí lo hará a una UFC que tuvo el fin de fiesta soñado por Donald Trump. Justin Gaethje se alzaba como campeón del peso Ligero y se erigía como el único norteamericano que actualmente domina una división en la conocida liga de artes marciales mixtas estadounidense.

Lo hizo a costa de un Ilia Topuria que perdió su invicto y que se tuvo que retirar por los daños que había recibido en ambos ojos y que le pudieron costar, de haber seguido, su carrera en la UFC.

Aunque en un principio se había vaticinado con que estaría, al menos, seis meses sin pelear, los plazos se podrían acortar y volver antes. Si se encuentra en condiciones y él quiere, está claro que la UFC lo va a aprovechar, ya que el luchador hispano-georgiano sigue siendo su valor más mediático ahora mismo como queda demostrado en un detalle que se ha visto en los últimos días.

La UFC ha puesto en subasta la silla, de color rojo, en la que Topuria se sentaba en los descansos de su pelea con Gaethje y desde la que se decidió la retirada, en la primera derrota de su carrera. Lo ha hecho a través de la página de 'UFC Collectibles' y la puja parte de los 12.000 euros.

Tal es el tirón que tiene Ilia Topuria que ése es el artículo más caro que hay puesto en subasta del histórico evento de la Casa Blanca, por encima de los 10.000 euros con los que parte la réplica del cinturón ganado por Gaethje o la camiseta con la que salió Sean O'Malley antes de la pelea. El banco de Justin Gaethje, por comparar, está en un precio de salida de 8.200 euros.

La UFC confía en Ilia Topuria: "Volverá mejor que nunca"

La UFC tiene claro el valor de Ilia Topuria y, tras su derrota, está tratando de recuperar su imagen. El luchador español en un valor de la compañía y su principal divulgador, Joe Rogan, se ha encargado de señalar que esa derrota puede ser, más que un frenazo, un paso adelante en la carrera de Topuria en la UFC.

"Creo que volverá mejor que nunca. A veces, una derrota es una de las cosas más importantes que un luchador puede experimentar, porque se da cuenta de que puede ser derrotado. Necesitas saber que eres humano", afirma el amigo de Dana White en su conocido podcast: 'Joe Rogan Experience'.

Joe Rogan deja claro que las derrotas entran dentro de la lógica y que los mayores mitos de la UFC también han perdido a lo largo de su carrera.

"A veces no puedes simplemente dejar de lado la prudencia y participar en estas peleas salvajes. A veces tienes que ser un poco más táctico. Y a veces, tienes que darte cuenta de que no puedes noquear a todos. Y ese es el caso de Justin. No pudo noquearlo. Y casi lo logra en el segundo asalto. Estuvo jodidamente cerca. (...) Ilia Topuria es tan jodidamente bueno y lo tuvo en serios aprietos en ese segundo asalto. Lo volví a ver ayer. El segundo asalto fue brutal. Ilia le estaba destrozando el hígado, pero incluso en el segundo asalto, Justin todavía le hizo sangrar a Ilia", afirma un Rogan que considera que ese fue "el factor determinante en la pelea", el daño que le hizo en la cara a su rival pese a estar siendo dominado.