Gaethje se burla de Ilia Topuria tras provocarle un grave problema ocular

El luchador norteamericano no se ha conformado con proclamarse campeón del peso Ligero de la UFC por la retirada de El Matador

Diez días después de la derrota de Ilia Topuria en el UFC Freedom 250, la 'resaca' aún colea. La recuperación del luchador español va lenta y, de hecho, ya avisaron los médicos que no podría pelear en los seis próximos meses.

El Matador asumió la derrota, aceptó errores y emplazó a sus seguidores para su regreso, cuando las lesiones causadas se lo permitan. Sin embargo, no todo ha acabado ahí. Algunos de los luchadores que le tenían ganas, como Arman Tsarukyan o Paddy Pimblett, han aprovechado la primera derrota del bicampeón de la UFC para hurgar en la herida.

Y también lo ha hecho el ganador, un Gaethje que parecía moderarse tras el triunfo, pero que ha vuelto a sacar su peor cara en los días posteriores.

Justin Gaethje ya encendió los ánimos en los días previos a la pelea al aludir a temas personales de Topuria, lo que hizo que éste se enfadara y que se lo tomara todo como algo propio. Eso se notó en el cara a cara, donde se vivió mucha tensión.

TAcha a Topuria de arrogante

Ahora, Gaethje llama arrogante a Topuria y señala que había estado "insoportable" si hubiera ganado esa pelea. "Solo quiero que la gente entienda lo irrespetuoso que habría sido si me hubiera vencido en el UFC Casa Blanca; y si me hubiera dejado inconsciente", afirma el peleador norteamericano.

"¿Se imaginan lo insoportable que habría sido? Esa noche luchaba por tantas cosas... Luchaba por todo", añade un Justin Gaethje que ya tachó a Ilia Topuria de tener un ego exagerado antes de verse las caras.

No ha sido esa la única polémica que ha creado The Highlight tras coronarse como campeón del peso Ligero en la UFC. Aunque en este caso sus declaraciones y su ironía han ido dirigidas a los aficionados.

Gaethje evita la polémica de sus guantillas

Por las redes sociales se ha elevado la polémica sobre que Gaethje llevana 'ladrillos' en las guantillas, de ahí que lastimara los dos ojos al luchador español. Tras estas acusaciones, el de Arizona no dudaba en contestar en el conocido podcast de Joe Rogan.

"Dicen que estoy dopado. ¡Qué halago! Dicen que tengo ladrillos en mis malditos guantes. ¡Qué halago!", ironiza un Justin Gaethje que no piensa entrar al trapo ante ninguna acusación. Se ve campeón cuando ya pocos lo esperaban y lo quiere aprovechar.

El luchador norteamericano aún no ha confirmado ante quien hará su primera defensa, pero antes de que anunciaran la baja de Topuria por seis meses, ya le dijo al español que para ganarse la revancha tendría que esperar.