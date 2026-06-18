Prestigioso oftalmólogo analiza la preocupante lesión ocular de Topuria: "A veces se quedan atrapados los músculos que mueven el ojo"

El oftalmólogo Carlos Fernández-Vega analiza las lesiones oculares de Topuria tras perder el cinturón de la UFC. El luchador español perdió el cinturón del peso ligero en la Casa Blanca ante Justin Gaethje por nocaut técnico (TKO), acabando con la cara totalmente ensangrentada y una fractura de los dos huesos orbitales, lesión que analizamos en ESTADIO Deportivo con un reputado experto

Ilia Topuria cayó la madrugada de este lunes derrotado por nocaut técnico (TKO) frente al estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El luchador español, que terminó con la cara ensangrentada, sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.

Aunque 'el Matador' quería seguir peleando, una vez finalizado el cuarto asalto, su hermano Aleksandre tomó la decisión de que el árbitro parara el combate, dado que Topuria no podía ver prácticamente nada y un médico había recomendado terminar la pelea.

La lesión de Ilia Topuria

Topuria se fue del octágono instalado en la Casa Blanca a un hospital de Washington D. C., donde se determinó que 'el Matador' sufría la fractura sin desplazamiento de los dos huesos orbitales que rodean los ojos, además de una fractura en la nariz.

En ESTADIO Deportivo hablamos con un experto en la materia, el Dr. Carlos Fernández-Vega González, oftalmólogo del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, para conocer en qué consiste dicha lesión, el tiempo de recuperación y qué secuelas puede dejarle a Topuria esta afección.

- ¿Qué es exactamente una fractura del hueso orbital?

- "La órbita es una cavidad que está dentro de los huesos de la cara; es la cavidad que da estructura y soporte donde está colocado el globo ocular y una serie de estructuras muy importantes como los músculos que lo mueven, una serie de grasas que actúan como almohadillas para él, el nervio óptico, toda una serie de estructuras vasculares y nerviosas también importantes que dan soporte al ojo, y esa fractura se da cuando se rompe uno de esos huesos. Está formado por cuatro paredes: el techo, el suelo y una a cada lado del ojo. Y cuando se produce un traumatismo de mucha energía, con mucha fuerza, en la órbita o en el ojo, como decía, esa grasa que rellena la órbita por dentro actúa un poco como almohadilla, pero es una cavidad que es muy estanca para evitar que entren infecciones dentro del ojo y, además, como es una cavidad que está en contacto con el cerebro, para evitar que pase al cerebro. Entonces, al ser muy estanca, cualquier traumatismo fuerte hace que suba mucho la presión y para evitar que esa subida de presión sea en exceso, dos de las paredes son muy finitas, porque están en contacto con otras cavidades que se llaman los senos. Entonces, rompen fácilmente y esto va a poder permitir que la subida de senos sea tan alta. Es una fractura relativamente frecuente para traumatismos en esta parte del cuerpo".

- ¿Cómo es la recuperación?

- "En general, si no ha habido desplazamiento, si no hay visión doble, si no hay un hundimiento o un desplazamiento del ojo muy grande, la recuperación suele ser muy buena; suele haber que ir simplemente de reposo, reposo entre comillas absoluto, porque cualquier esfuerzo grande o maniobra avanzada puede afectar a esos huesos tan finos de las paredes. La recomendación sería reposo mínimo de tres a cuatro meses y después ir evaluando progresivamente a partir de esos tres o cuatro meses y ver cómo va siguiendo la fractura, ver si hay alguna secuela. Si hay alguna secuela, realmente la fractura es en área. Todo depende de cómo sea la evaluación a partir de esos tres o cuatro meses. Solamente hay que repetir el TAC, que es una prueba de imagen, para ver cómo siguen las fracturas, cómo se reconstruyen los huesos, las estructuras planas si están inflamadas o no. Pero en general, si todo va como suele ir y se recupera bien, no debería evitar que se pueda seguir compitiendo.

En principio, no debería tener mayor gravedad. Obviamente, siempre cuando hay una fractura, se puede volver a romper por el mismo sitio con otro golpe, pero normalmente sellan muy bien los huesos, no suele ser un problema. Normalmente, si va a haber una limitación para estos tipos deportistas por una fractura de órbita es por la visión doble. Porque a veces se quedan atrapados los músculos que mueven el ojo, entonces si se genera fibrosis, cuando los músculos se quedan atrapados, es muy importante que los músculos, que los ojos no se muevan de una forma coordinada".

- ¿Qué posibles secuelas puede haber?

- "A veces aparece la visión doble, que puede ser muy incapacitante para ellos, pero el hecho de que no haya sido desplazamiento es una gran noticia porque no han tenido mucho riesgo de esa visión doble. Para nosotros, como os digo, vivimos con muchos pacientes con este tipo de problemas oculares, que lo vemos bastante; para nosotros sí que no es tan raro. Sí que es verdad que el ojo está muy bien protegido, por eso es que guarda esos vitales, por esos huesos, que se desarrollan regularmente; por eso es un motivo, para poder aguantar traumatismos fuertes. Entonces, no es tan raro que cuando hay un golpe sobre el ojo, el primero en sufrirlo sean los huesos de alrededor... Es un traumatismo que vemos con relativa frecuencia y que evita que haya problemas mayores, que a veces si un golpe no va directamente sobre el hueso y va directamente sobre el ojo se puede dañar directamente el ojo, porque sí que puede dar problemas visuales más graves, rupturas del globo, hemorragias del ojo... Que lo hayamos visto así puede ser por el edema, el hinchazón, el moratón enorme que se ha podido hacer en los párpados y alrededor del ojo, pero obviamente no tengo acceso a la información oficial".