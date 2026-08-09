Dos semanas juntas y ya son campeonas de Premier Pádel, la dupla del futuro ya está aquí

Claudia Fernández y Martina Calvo ganan el P1 de Londres y se convierten en la pareja más joven que gana un título en el circuito Premier Pádel

Despertaron mucha expectación cuando anunciaron que iban a empezar juntas, alcanzaron la final en su estreno como pareja en Pretoria y, en su segundo torneo, se han proclamado campeonas. Claudia Fernández y Martina Calvo, de paso, han batido algunos récords tras coronarse en el Londres P1 Premier Pádel 2026.

La jugadora navarra, que apenas ha cumplido los 18 años hace poco más de un mes, ya es la más joven en ganar un título en el circuito grande y, como pareja, también se han convertido en la dupla más joven en conseguirlo. No hay que olvidar que Claudia Fernández, pese a llevar varias temporadas en el Top-10 del pádel, sólo cuenta con 20 años.

La unión de las dos mayores promesas del pádel mundial amenaza con dominar el circuito en los próximos años. De momento, ya han logrado su primer título y lo han hecho vengando la derrota de la pasada semana ante las número uno, Delfi Brea y Gemma Triay, a las que han derrotado por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 45 minutos de partido.

Fernández y Calvo llegaban con mucha confianza tras derrotar de nuevo, por segunda semana consecutiva, a Bea González y a Paula Josemaría, y lo demostraron con un inicio de partido en el que se fueron en el marcador (3-0) y aunque sus rivales salvaron una situación límite y lograron igualar cinco, perdieron de nuevo su saque y, con ello, el set.

El segundo no tuvo historia, pese a que el 6-3 final pueda indicar lo contrario. Sólo los nervios finales privaron a la pareja más joven del circuito de haber resuelto antes, pues llegaron a ganar por 5-0 y sólo al final reaccionaron Brea y Triay. Tarde.

Coello y Tapia vuelven a cima

Tras la sorpresa de la final femenina llegaba el clásico masculino de los tres últimos años, una final que vemos repetida una y otra vez y que, en esta ocasión, ha vuelto a caer del lado de los número uno: Arturo Coello y Agustín Tapia.

Duró casi dos horas (1:51), se fue a los tres sets, las tres mangas fueron igualadas, pero los Golden Boys no fallaron y se van a pequeño parón veraniego marcando la distancia con sus grandes rivales tras superarles por 6-3, 5-7 y 7-5.

Si la semana pasada, Ale Galán y Fede Chingotto pudieron aprovechar que, por primera vez en 28 torneos, no tendrían enfrente a los Uno, en esta ocasión no se iban a librar. Desde que en mayo les ganaron en Asunción y Buenos Aires, los Golden Boys se han vengado y, con ésta, ya suman cinco victorias consecutivas ante sus más directos rivales, con los que amplían su ventaja al frente del ránking FIP.