Detenido un jugador profesional de pádel por "agresión con arma mortal"

El jugador, de origen uruguayo, destrozó material y amenazó a los trabajadores de una tienda en Miami

El mundo del deporte se ha visto alterado de nuevo por una noticia que trasciende del mismo y que, una vez más, ha tenido a Estados Unidos como protagonista. Allí se ha convertido en habitual los líos de los jugadores de baloncesto o de fútbol americano. Sin embargo, en esta ocasión, el detenido ha sido un jugador profesional de pádel: Nicolás Xiviller.

De origen uruguayo, ex tenista profesional y jugador de Copa Davis, Xiviller se pasó al pádel y actualmente ocupa el ranking número seis de Estados Unidos, donde este deporte está cogiendo auge, como demuestra la aceptación de la prueba del Premier Pádel Tour que se celebra en Miami y que dirige Fernando Belasteguín.

Precisamente ha sido en el condado de Miami donde han tenido lugar los hechos, concretamente en una tienda deportiva ubicada en la ciudad de Doral: Tennis Plaza. Allí, el deportista suramericano destrozó material valorado en 600 dólares, amenazó y trató de intimidar a los trabajadores cuando éstos le llamaron la atención y, tras salir de la tienda, también golpeó la fachada.

El jugador, que reside en Florida y allí también ejerce de entrenador, entró en la tienda y, según reflejaron las cámaras de seguridad, cogió una raqueta y la lanzó contra otros muebles del establecimiento. A continuación, cogió otro modelo y empezó a golpearla hasta romperla.

Ante esto, reaccionaron los trabajadores, a los que amenazó y trató de intimidar. Finalmente se fue insultándolos y acabó golpeando la fachada y el cristal de la tienda, con los puños y con la cabeza.

Una fianza de 6.000 dólares para Nicolás Xiviller

Pese a que no agredió a nadie y se fue sin causar daños personales, la policía lo detuvo horas después tras la denuncia de la tienda y ahora tiene que afrontar cargos por agresión agravada con arma mortal, alteración del orden público y daños a la propiedad. Y le ha puesto una fianza de casi 6.000 dólares.

El extenista y actual jugador de pádel ha negado las acusaciones, pero las cámaras de seguridad han confirmado punto por punto la versión de los empleados y de la tienda. La propia dirección de Tennis Plaza ha emitido un comunicado en el que ensalza la actitud de sus trabajadores, aunque también se muestra condescendiente con Nicolás Xiviller, un jugador reconocido en el deporte estadounidense.

“Reconocemos que incidentes como éste a veces pueden estar asociados a problemas personales subyacentes", publica el establecimiento, consciente de que la actitud del jugador se deriva de problemas ajenos a ellos. "Esperamos sinceramente que, si está pasando por tales dificultades, reciba la ayuda y el apoyo que necesita. Ha sido un miembro valioso de la comunidad de pádel de Miami durante muchos años y esperamos, sinceramente, que este incidente no lo defina. Creemos que las personas merecen la oportunidad de buscar ayuda, aprender de los momentos difíciles y, cuando sea oportuno, ganarse una segunda oportunidad”, añaden.