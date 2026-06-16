El grave riesgo que corre Topuria si vuelve a competir

El 'Matador' ya ha abandonado el hospital y se han confirmado las dos fracturas que sufre en ambos huesos orbitales. Y Marisa Delgado, luchadora de muay thai, ve muy complicado que Ilia vuelva a pelear

No es médico pero ha visto este tipo de lesiones con mucha frecuencia. Dana White tardó unos segundos en detectar qué lesión podría haber sufrido durante el combate frente a Justin Gaethje: “Topuria está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él. Creo que tiene una fractura orbital en el ojo".

Pues el CEO de UFC casi lo clava en la rueda de prensa posterior al evento en la Casa Blanca. Porque no es una sino dos. Con ese parte médico se ha marchado el luchador español de origen georgiano a su casa.

Y ahora las preguntas que se hacen sus seguidores son dos: ¿Cuándo reaparecerá? y ¿Podrá volver a competir a este nivel?

Pues entre los muchos expertos que han salido a la palestra para comentar el combate, la luchadora de muay thai Marisa Delgado ha contado su experiencia. De ser ingeniera industrial y diseñar trenes, se pasó al ring, llegando a terminar octava en su debut en el Mundial. Pero en uno de los combates del año pasado sufrió una fractura orbital. Y, ahora, ha aprovechado el momento para explicar en su cuenta de Instagram en qué consiste, los plazos para volver a hacer deporte y los riesgos que tiene volver a pelear.

¿En qué consiste la fractura del hueso orbital?

"El hueso orbital es un hueso que sostiene al ojo, tiene forma de cuenco y es el que hace que el ojo esté en la posición en la que está. Si sufres una fractura en el suelo orbital lo que significa es que aparece un agujero y entonces toda la grasa que hay alrededor del ojo empieza a caer hacia abajo y entonces nuestro ojo se puede hasta caer. Eso produce que pueda haber alteraciones visuales aparte de un dolor impresionante porque ese hueso se ha roto", explica la jiennense.

"A mi me pasó en noviembre de 2025 preparándome para el europeo, me rompí el suelo orbital. Y lo primero que sentí fue un dolor impresionante de cabeza instantáneo. Además del dolor que sentía, empecé a no ver, a ver borroso, yo decía que veía doble, incluso triple. Y no podía parar de gritar y de llorar de dolor", continúa la ingeniera.

"La manera en la que supe que se trataba de una lesión seria fue cuando intenté sonarme y el ojo se me salía de la órbita, como si fuese un lagarto. Y ya en urgencia me confirmaron que me había roto el suelo orbital", subraya Marisa.

¿Cómo se cura una fractura en el hueso orbital?

"Las soluciones para esta lesión no son muchas. La primera es dejarlo natural, sin nada, como hice yo, lo que pasa que ese hueso lo vas a tener siempre ahí como colgando. Y la segunda opción es operar y ponerte una prótesis. Hay distintos tipos de prótesis, pero claro para volver a competir, si te pones una prótesis corres el riesgo de que ahora el daño te lo haga la propia prótesis al desplazarse de un golpe", recalca la luchadora española.

"Yo estuve tres meses sin poder entrenar, sin poder hacer nada de deporte, sólo podía andar, no podía hacer fuerza, no podía correr, no podía saltar y obviamente no podía recibir ningún golpe en la cara. Fueron tres meses de completo reposo. Tuve que cortar de entrenar al cien por cien a nada. Y esto seguramente es lo que le espere a Ilia Topuria en los próximos meses", comenta la deportista andaluza.

¿Podrá volver a competir Ilia Topuria?

"Yo no sé si volveremos a ver a Ilia peleando, ojalá que sí o por lo menos haciendo deporte. Le mando desde aquí todos los ánimos del mundo y que se recupere muy bien", finaliza Marisa.

El parte médico oficial de Ilia Topuria

El 'Matador' ya está en su casa tras abandonar el hospital de Washington D.C. al que fue trasladado después de UFC Casa Blanca. Los médicos han confirmado que sufre una fractura sin desplazamiento en ambos huesos orbitales.

Desde su entorno han confirmado que no será necesaria ninguna intervención quirúrgica para reparar dicha lesión. Eso sí, tendrán que ver cómo evolucionan dichas lesiones, ya que sufre mayor grado de afectación en el ojo derecho que en el izquierdo.

Topuria y su mensaje a Justin Gaethje desde el hospital

El luchador español de origen georgiano Ilia Topuria, derrotado por el estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que volverá "más fuerte, más sabio y mucho más peligroso" y adelantó una revancha.

Eso sí, antes no dudó en usar su cuenta de Instagram para dirigirse a Gaethje y felicitarle por la victoria: "Justin, enhorabuena. Dijiste que dejarías tu huella en mi cara... y lo has hecho. Me dejaste sin visión en el ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también en el izquierdo. No hay excusas".

"He tenido una de las mejores preparaciones de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme... esta historia entre nosotros está lejos de haber terminado. Tendremos nuestra revancha", agregó.

Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, sufrió la primera derrota de su historial (17-1), perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC.