Topuria le contesta a Gaethje desde el hospital

El luchador español le ha pedido la revancha en un comunicado emitido con mucha elegancia y después de haber frenado las distintas hemorragias que tenía en la cara

Desde un hospital de Washington, donde ha pasado la noche el luchador español de origen georgiano, le ha pedido la revancha a su verdugo.

Una vez realizadas las primeras curas de las múltiples heridas que recibió en su cara, 'El Matador' ha emitido un elegante comunicado en su cuenta de Instagram en el que ha dado una muestra más de su deportividad y elegancia como deportista.

Sin excusas, con ganas de volver lo antes posible y con el deseo de volver a recuperar dicho cinturón perdido: "Justin, felicidades. Dijiste que dejarías tu huella en mi rostro… y lo hiciste. Me quitaste la vista del ojo derecho en el primer asalto, y al final del segundo, también del izquierdo. Sin excusas. Tuve uno de los mejores campamentos de mi vida. Llegué en plena forma, preparado y listo. Anoche fue tu noche. Así es este deporte. La gloria y el dolor van de la mano. Me recuperaré. Descansaré. Y volveré más fuerte, más sabio y mucho más peligroso. Y créeme… esta historia entre nosotros está lejos de terminar. Tendremos nuestra revancha".

A falta de un parte médico oficial, todo apunta a que Topuria sufre una fractura orbital en uno de sus ojos, además de una nasal. No obstante, el luchador español ha evolucionado bien en las primeras horas de dicha batalla.

Eso sí, esta derrota le ha roto todos sus esquemas a corto plazo, donde tenía previsto subir a peso wélter para enfrentarse a Islam Makhachev y convertirse en el primer triple campeón de la historia de la UFC.

Su hermano le ha mandado un cariñoso mensaje a través de sus redes sociales también: "Orgulloso de lo que haces y has hecho hermano mío. En la victoria o en el aprendizaje, siempre agradecido con Dios, por todo".

Pese a sus intenciones de repetir la pelea, su verdugo se lo ha dejado claro nada más finalizar el duelo. “Soy un gran fan de Ilia. No quiero decir nada malo sobre él, pero está en el hospital. Definitivamente digo 'no' a una revancha”, expresó Gaethje.

Posteriormente y analizando la pelea, no dudó en subrayar dónde estuvo la clave: “Es un niño tan bonito que inmediatamente se preocupó por la sangre. Empezó a tocarla una y otra vez”.

McGregor comenta el combate y le manda un mensaje a Topuria

Entre todos los mensajes que se produjeron durante y después de la velada, destaca el que ha publicado Conor McGregor en sus redes sociales. El luchador irlandés destacó el trabajo de Ilia y lo defendió en sus redes sociales durante el combate: "Volverá más fuerte de esta paliza".

Para McGregor, la derrota no borra el prestigio que Ilia había construido durante años dentro de la compañía. Al contrario. Considera que haber resistido hasta el límite frente a uno de los peleadores más violentos de la división puede acabar reforzando su imagen entre aficionados y compañeros de profesión.

El intento de frenada de la velada en la Casa Blanca

Primero fue la meteorología la que casi acaba suspendiendo el UFC Casa Blanca y luego una organización ciudadana que presentó una demanda al considerarlo un acto de corrupción, ya que Trump posee acciones de la UFC. Pero tuvo el mismo éxito, ninguno, porque el juez lo desestimó.

La velada se celebró en la Casa Blanca en un escenario sin precedentes y fue anunciada como parte de las conmemoraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo 4 de julio, aunque coincide con el 80 cumpleaños de Trump.

Para el evento, el republicano instaló un estadio temporal en el jardín sur de la Casa Blanca con capacidad para unas 4.000 personas, cubierto por una gran estructura metálica con iluminación con los colores de la bandera estadounidense.

En el parque aledaño a la residencia presidencial, conocido como Elipse, se instalaron pantallas gigantes para observar las peleas, un espacio preparado para recibir a más 80.000 personas de público.

El espectáculo ha sido criticado por los detractores de Trump, por utilizar la Casa Blanca para un evento privado con fines comerciales. El republicano tiene una larga amistad con Dana White, presidente de la UFC, organizadora del evento, que tuvo un costo de 60 millones de dólares.