La última hora de UFC Casa Blanca: el tiempo amenaza con la suspensión del certamen

La lluvia y las tormentas eléctricas podrían retrasar el comienzo del evento e incluso suspenderlo. Dana White, por su parte, ya ha dejado claro que no se cancelará

Después de tanto tiempo esperándolo y de tanto dinero invertido (60 millones de dólares), UFC Casa Blanca podría suspenderse por culpa del tiempo. Dana White, por su parte, ha sido claro cuando le han preguntado: las inclemencias del tiempo no detendrán el certamen.

Pero lo cierto es que Washington D.C. y todos los Estados Unidos están en vilo y mirando el cielo para saber las posibilidades que tiene de celebrarse el que será el mayor evento que nunca se haya hecho en los deportes de combate.

Y es que, al igual que pasó en la apertura del Mundial de fútbol, las tormentas eléctricas son la gran amenaza en este estado. De hecho, la rueda de prensa previa ya se tuvo que retrasar una hora a causa de un diluvio universal.

Las previsiones meteorológicas para el domingo

Si ahora mismo el tiempo es inestable en Whashington, el domingo podría ser más estable pero peor. Es decir, la lluvia y los rayos podrían ser más frecuentes durante el día. El servicio meteorológico del Gobierno de los Estados Unidos ha sido claro en su previsión para el domingo: "Posibilidad de chubascos y tormentas antes de las 4 p. m., luego chubascos probables y posiblemente tormentas entre las 4 p. m. y las 5 p. m., y luego chubascos probables y tormentas después de las 5 p. m. La probabilidad de precipitación es del 60%. Se esperan acumulaciones de lluvia de entre una décima y un cuarto de pulgada, excepto en caso de tormentas, donde podrían ser mayores".

El plan de Dana White para luchar contra el tiempo

Dana White tiene varias hojas de ruta por si el tiempo le juega una mala pasada. En principio el certamen tiene un margen de dos horas, hacia delante o hacia atrás, para su comienzo.

De esta forma, tanto los seguidores como los propios protagonistas deberán estar pendientes y preparador porque lo mismo podría empezar a las 18:00 horas.

De ser así, el público español sería el gran beneficiado la hora de inicio coincidiría con la medianoche. Sin embargo, esto es poco probable ya que las previsiones de lluvia están fijadas después de las 17:00 horas de Washington D.C.

Por otro lado, hay que recordar cuál es el protocolo estadounidense ante las tormentas eléctricas: por cada rayo o trueno en un área de casi 13 kilómetros, el evento debe desalojar al público presente y postergarse 30 minutos.

A Dana White le ha salido mal la jugada por culpa de Trump

Dana White siempre ha dejado claro que es enemigo de hacer eventos al aire libre, por este tipo de cosas precisamente. Y lo volvió a decir en la rueda de prensa previa: "Arenas, quiero arenas". Su amigo y Presidente Donald Trump ha sido el responsable de que haya roto con sus principios, pero la celebración de su 80 cumpleaños lo justificaban.

Pese a ello, hay levantada una cubierta de 30 metros de altura (apodada 'la garra') en el South Lawn de la Casa Blanca para proteger el octágono de una posible llovizna, si bien en cuanto haga viento o llueva con fuerza el agua comenzará a hacer de las suyas por cualquier rincón.

¿Quién competirá en el evento?

El evento del próximo domingo, bautizado como UFC Freedom 250 porque este año se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos, servirá para la celebración del cumpleaños de Trump.

La velada contará con una serie de peleas, siendo las más estelares las que enfrentarán por el anillo de peso ligero al hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, con el estadounidense Justin Gaethje, y el brasileño Alex Pereira con el francés Ciryl Gane, ambos en la categoría de peso pesado.

¿Qué pasa si se suspende UFC Casa Blanca?

Las primeras informaciones apuntan de que podría celebrarse el lunes y, si no deja de llover, hacerla incluso en el pabellón de los Washington Wizards.