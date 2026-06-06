UFC Vegas 118 o UFC Fight Night | Cartelera completa y donde ver por TV en España la velada con Belal Muhammad - Gabriel Bonfim como combate estelar

Belal Muhammad y Gabriel Bonfim se ven las caras esta noche en un UFC Fight Nigh con una cartelera espectacular

Espectacular regreso de la UFC a Las Vegas antes de afrontar, la próxima semana, el gran evento en la Casa Blanca en el que será gran protagonista Ilia Topuria.

El que fuera hasta hace unos pocos meses campeón del peso Wélter, el norteamericano, Belal Muhammad, tratará de reverdecer laureles y sentirse protagonista ante uno de los luchadores emergentes en la división, el brasileño Gabriel Bonfim.

Ellos dos disputan el combate estelar del UFC Fight Night que se celebra esta noche en el Apex y en el que hay otros tres luchadores ranqueados: el también brasileño Brendan Allen, cuarto en el peso Medio y que se cruza con el norteamericano Edmen Shahbazyan; el francés Farès Ziam (14º del peso Ligero), que se las ve con el australiano Tom Nollan; y el brasileño Bruno Silva (15º del peso Mosca), que se cruzará en un duelo latino con el mexicano Edgar Chairez.

Una gran velada que servirá de aperitivo al UFC Freedon 250. Belal Muhammad, tras dos derrotas, está obligado a no perder para no caer más en la clasificación. Pero se enfrenta a un Bonfim que llega tras cuatro victorias consecutivas y con una sola derrota en toda su carrera. Será una pelea digna de un evento numerado...

Cartelera estelar del UFC Vegas 118

Belal Muhammad vs. Gabriel Bonfim (Peso wélter)

Brendan Allen vs. Edmen Shahbazyan (Peso medio)

Farès Ziam vs. Tom Nollan (Peso ligero)

Bryce Mitchell vs. Santiago Luna (Peso gallo)

Iwo Baraniewski vs. Junior Tafa (Peso semipesado)

Cartelera preliminar del UFC Vegas 118

Matt Schnell vs. Alessandro Costa (Peso pactado)

Marcus McGhee vs. John Jannis (Peso gallo)

Bruno Silva vs. Edgar Chairez (Peso mosca)

Priscila Cachoeira vs. Chelsea Chandler (Peso gallo femenino)

Jordan Leavitt vs. Joanderson Brito (Peso mosca)

Jeisla Chaves vs. Yuneisy Duben (Peso mosca femenino)

Ketlen Souza vs. Ariana Carnelossi (Peso paja)

A qué hora es el combate entre Belal Muhammad - Gabriel Bonfim

La velada tendrá lugar este sábado 6 de junio de 2026 desde el Ápex Arena de Las Vegas (Estados Unidos), recinto con capacidad para albergar unos 3.500 espectadores.

Respecto a los horarios de los combates, en este caso el UFC Vegas 118 se disputa a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las peleas preliminares; mientras que el cartel principal, en el cual se incluye la pelea entre Belal Muhammad y Gabriel Bonfim, dará inicio a partir de las 2:00 horas.

Dónde ver por TV a Dani Bárez y la pelea de Belal Muhammad y Gabriel Bonfim

En cuanto al canal y a las plataformas por las que se podrá seguir este UFC Vegas 118, la cadena que tiene sus derechos para emitir en España es Eurosport.

En este caso, se podrán ver los combates en streaming a través de la app de HBO Max y por Eurosport 2. El evento empieza a las 23:00 horas y podrá verse en España a partir de las 00:00. Los preliminares, al completo, también pueden verse por la APP de la UFC, UFC Fight Pass.

En ESTADIO Deportivo les informaremos de todo lo que ocurra en el UFC Apex de Las Vegas.