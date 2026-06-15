Última hora del estado de Topuria: lesión, el mensaje de McGregor y la revancha con Gaethje

El luchador español de origen georgiano sigue en un hospital de Washington, donde pasará la noche tras las múltiples pruebas a las que ha sido sometido para conocer el alcance de sus lesiones

El luchador español Ilia Topuria, de origen georgiano, cayó en la madrugada de este lunes derrotado frente al estadounidense Justin Gaethje en el combate estelar de artes marciales mixtas de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con esta derrota, Topuria, que terminó con la cara ensangrentada, perdió la condición de invicto en su carrera y no pudo revalidar el título de campeón del peso ligero de la UFC. Aunque pedía continuar la pelea una vez finalizado el cuarto asalto, los jueces y médicos consideraron que no podía seguir.

Gaethje, el nuevo campeón, derrotó a Topuria en el octágono instalado en el jardín sur de la Casa Blanca y en el que Trump estuvo sentado en primera fila junto a la primera dama, Melania.

Dana White informa sobre el estado de Topuria

“Topuria está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él. Creo que tiene una fractura orbital en el ojo", recalcó el CEO de UFC, Dana White, en la rueda de prensa posterior al evento en la Casa Blanca.

En estos momentos, Ilia sigue en un hospital de Washington donde siguen realizándole pruebas y donde está previsto que pase la noche.

Si finalmente sufre dicha fractura orbital, su regreso al octógono será más tardía, ya que se trata de una lesión muy grave que puede conllevar incluso visión doble. A falta de parte médico oficial, el luchador español seguro que tiene en mente ya pedirle la revacha.

¿Posible revancha?

Aunque es pronto para saberlo, el nuevo campeón, Gaethje, ya ha descartado que haya un segundo capítulo entre ellos dos: “Soy un gran fan de Ilia. No quiero decir nada malo sobre él, pero está en el hospital. Definitivamente digo 'no' a una revancha”.

Posteriormente y analizando la pelea, no dudó en subrayar dónde estuvo la clave: “Es un niño tan bonito que inmediatamente se preocupó por la sangre. Empezó a tocarla una y otra vez”.

Las declaraciones de Donald Trump

Pero si alguien disfrutó en la velada ese fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Al término de la pelea, este fue su balance: “La Casa Blanca nunca había estado tan bonita. El escenario fue inmejorable. Uno de los días más emocionantes en la historia de nuestra emblemática Casa Blanca. La velada fue increíble”.

McGregor defiende a Topuria

Entre todos los mensajes que se produjeron durante y después de la velada, destaca el que ha publicado Conor McGregor en sus redes sociales. El luchador irlandés destacó el trabajo de Ilia y lo defendió en sus redes sociales durante el combate: "Volverá más fuerte de esta paliza".

Para McGregor, la derrota no borra el prestigio que Ilia había construido durante años dentro de la compañía. Al contrario. Considera que haber resistido hasta el límite frente a uno de los peleadores más violentos de la división puede acabar reforzando su imagen entre aficionados y compañeros de profesión.

Asimismo, su hermano también ha hecho uso de sus redes sociales para enviarle toda la fuerza a su hermano: "Orgullo de todo lo que haces y has hecho hermano mío".