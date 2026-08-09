Europeo de Atletismo Birmingham 2026 | Estrellas, participación española y donde ver en TV los Europeos al aire libre

España acude a Inglaterra con un equipo muy potente y la idea de superar las diez medallas y mejorar lo hecho hace dos años en Roma

Birmingham se prepara para acoger, por primera vez en la historia, el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se disputa del 10 al 16 de agosto en el Alexander Stadium. Será la primera vez, 92 años y 26 ediciones después del nacimiento del campeonato en 1934, que una ciudad inglesa albergue la cita continental, en un escenario inaugurado en 1976 y con capacidad para 18.000 espectadores.

Birmingham, que ya sabe lo que es organizar grandes acontecimientos atléticos pues ha sido sede de dos Mundiales y de un campeonato de Europa de pista cubierta, acoge la edición más amplia de la historia, que pondrá en juego 50 títulos, uno más que en cualquier campeonato anterior, gracias a la incorporación del relevo mixto de 4x100 metros.

El programa también recupera el maratón, que sustituye al medio maratón de Roma 2024 y que repartirá medallas por equipos a partir de la suma de los tres mejores tiempos. A ello se añade el relevo mixto de 4x400, ya consolidado en el programa, y las nuevas distancias de 42,195 y 21,097 kilómetros para las pruebas de marcha.

Muchas estrellas presentes en Birmingham

En Birmingham se reunirán buena parte de las grandes figuras del atletismo europeo. El regreso de Jakob Ingebrigtsen será uno de los grandes focos de atención. El noruego, campeón olímpico de 1.500 en Tokio y de 5.000 en París, vuelve a competir tras casi un año lesionado y se centrará en los 5.000 metros, donde buscará su cuarto título europeo consecutivo en la distancia.

Un reto que también afrontarán Armand Duplantis en pértiga y Miltiadis Tentoglou en longitud. El sueco, vigente campeón mundial y dueño del récord del mundo, vuelve a partir como gran favorito en su disciplina.

En el apartado femenino, la británica Keely Hodgkinson, en los 800 metros, y la ucraniana Yaroslava Mahuchikh, en altura, aspiran también a conquistar su tercer título continental consecutivo. Entre las otras grandes candidatas destacan la neerlandesa Femke Bol, la suiza Ditaji Kambundji y la española María Pérez, vigente campeona mundial y una de las principales bazas del equipo español.

También llegan con vitola de campeones del mundo atletas como Jimmy Gressier, Mattia Furlani, Pedro Pichardo, Isaac Nader, Daniel Stahl y Leo Neugebauer, que completan un cartel de primer nivel.

Quique Llopis y María Pérez lideran el equipo español

En este escenario, España llega con un equipo potente y con la ambición de dar un paso adelante respecto a Roma 2024. Paul McGrath y María Pérez liderarán el desafío en la marcha, mientras que Quique Llopis será una de las principales bazas en las vallas y Mohamed Attaoui en el mediofondo.

El objetivo del atletismo español pasa por superar las diez medallas y mejorar el balance de la última edición, en unos Europeos que representan el gran punto culminante de la temporada al aire libre.

Selección española femenina para los Europeos de Birmingham 2026

100m: Maribel Pérez

200 m: Jaël-Sakura Bestué, Alba Borrero, Esperança Cladera

400 m: Blanca Hervás, Ana Prieto, Paula Sevilla

800m: Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans

5000 m: María Forero, Marta García, Idaira Prieto

10.000 m: Carla Gallardo, Idaira Prieto

Maratón: Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler

100 m vallas: Lerato Pagès

400m vallas: Sara Gallego

3000 m obstáculos: Marta Serrano

Altura: Una Stancev

Pértiga: Mónica Clemente

Longitud: Fátima Diame, Tessy Ebosele, Carmen Rosales

Peso: Belén Toimil

Disco: Inés López

Martillo: Laura Redondo y Andrea Sales

Jabalina: Yulenmis Aguilar

Heptatlón: Sofía Cosculluela, María Vicente

4x100 m y 4x100 m mixto: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Elena Guiu, Ericka Badeau Maseras, Ester Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo

4x400 m y 4x400 m mixto: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Sara Gallego, Blanca Hervás, Herminia Parra, Ana Prieto, Eva Santidrián, Paula Sevilla

Medio maratón marcha: Antía Chamosa, Aldara Meilán, María Pérez

Maratón marcha: Raquel González, Laura Monje, Lucía Redondo

Maribel Pérez

Maribel PérezSportmedia

Selección española masculina para los Europeos de Birmingham 2026

100 m: Guillem Crespí, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán

200m: Oriol Sánchez

400m: Ángel González

800 m: Mohamed Attaoui, David Barroso, Pablo Sánchez-Valladares

1500 m: Adrián Ben, Mariano García, Carlos Sáez

10000 m: Abdessamad Oukhelfen, Jesús Ramos

Maratón: Jorge Blanco, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González y Carlos Mayo

110 m vallas: Quique Llopis, Asier Martínez

400 m vallas: Jesús David Delgado, Javier Lorente

3000 m obstáculos: Dani Arce, Alejandro Quijada

Longitud: Eusebio Cáceres, Jaime Guerra, Lester Lescay

Disco: Diego Casas

Jabalina: Manu Quijera

4x100 m y 4x100 m mixto: Andoni Calbano, Alberto Calero, Guillem Crespí, Marc Escandell, Jorge Hernández, Abel Alejandro Jordán, Daniel Rodríguez, Oriol Sánchez

4x400 m y 4x400 m mixto: Manuel Bea, Juan José de la Rosa, Bernat Erta, David García, Ángel González, Asabu Pines

Medio maratón marcha: Diego García, Álvaro López, Paul McGrath

Maratón marcha: Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López, José Manuel Pérez

Cómo ver por TV y online los Europeos de atletismo 2026?

El Campeonato de Europa de Birmingham, que se disputará del 10 al 16 de agosto, se puede seguir en España totalmente en abierto, ya que lo retransmite RTVE, que hará un seguimiento en directo durante toda la semana a través de su canal temático Teledeporte y de su plataforma RTVE Play.