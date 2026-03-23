La segunda mejor España de todos los tiempos

Cinco medallas, sexta del medallero, novena en la tabla de puestos... la selección española triunfa en los Mundiales de pista cubierta de Torun

El atletismo español no ha parado de crecer en los últimos años, pero le seguía faltando un gran campeonato en el que mostrar toda esa evolución. La ciudad polaca de Torun ha sido ese lugar y ese campeonato. La selección española completó en los Mundiales de atletismo en pista cubierta, su mejor actuación desde Birmingham 2003 (Inglaterra) y la segunda mejor de siempre.

Liderados por el oro de Mariano García en 1.500 metros, España acabó en la sexta plaza del medallero y novena en la tabla por puestos ('placing table') que marca el rendimiento global de los equipos.

"Súper campeonato. Todo el equipo de España puede estar más que orgulloso. Hemos hecho un campeonato brutal todo el mundo. Todos los atletas han cumplido, y el relevo es el claro ejemplo de equipo, de cerrar el campeonato como Dios manda con una medalla, con la definición de estabilidad y de poder cambiarnos entre nosotras y cumplir todas juntas, soñar juntas y emocionarnos juntas", afirmaba Blanca Hervás, que se va de Torun con dos medallas.

García, Attaoui y los velocistas

Al oro de Mariano García en 1.500 metros, España añadió las platas de Quique Llopis en 60 vallas y del relevo mixto 4x400 y los bronces del relevo femenino 4x400 y de Mohamed Attaoui en los 800.

Históricamente fuerte en el mediofondo, el atletismo español se ha convertido en poco tiempo en una potencia también en velocidad y y en relevos; y, de hecho, tres de esas cinco medallas llegaron en esas pruebas.

Estados Unidos, con cinco oros, siete platas y seis bronces, lideró el medallero en Torun por delante de Gran Bretaña con cuatro triunfos y de Italia, con tres oros y dos platas.

Mariano García ya es historia del atletismo español

Especial fue el triunfo de Mariano García, que se convertía en leyenda al convertirse en el primer atleta de la historia en ganar los títulos mundiales de 800 y 1.500 metros, ya que se proclamó campeón de los 800 hace cuatro años en Belgrado.

El mediofondista murciano ya era, por otro lado, uno de los tres españoles que ha sido campeón mundial en pista cubierta, tras los triunfos de Colomán Trabado en los 800 de París 1985 y el de Manuel Martínez en Birmingham 2003. García los ha superado con esa segunda medalla de oro.

En Nanjing sólo pudo ser octavo en la distancia, pero a este Mundial llegaba muy bien tras mostrar su momento de forma en el Campeonato de España. Desde la Federación Española apuntaban a García como la mayor opción de medalla y la predicción no falló.

La otra gran opción era Mohamed Attaoui y el cántabro sacó un bronce de mérito tras remontar desde la cola. No le dio para alcanzar al estadounidense Cooper Lutkenhaus y al belga Eliott Crestan, pero el bronce le sabe a gloria.