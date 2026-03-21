Histórica plata de España en velocidad en el Mundial de Atletismo 2026

Torun estrenaba la prueba del relevo mixto de 400 metros, en el que España ha logrado su primera plata en estos Mundiales en pista cubierta 2026

El viernes hicieron historia en solitario y, el sábado, lo ha hecho juntos. Markel Fernández, Paula Sevilla, David García y Blanca Hervás han conseguido la medalla de plata en el relevo mixto 4x400, prueba que se estrenaba este sábado en el programa de los Mundiales de atletismo en pista cubierta, que se están celebrando en Torun (Polonia), y con la que España ha abierto su medallero.

Los cuatro velocistas españoles ya habían logrado la proeza de alcanzar las semifinales el viernes, pese a que, luego, sólo Blanca Hervás lograba meterse en la final. Era un logro que no conseguía una española desde hace 33 años.

El potencial y el buen momento de forma lo habían demostrado y sólo faltaba ponerlo de manifiesto juntos. Este sábado lo han hecho. El cuarteto español, que estableció su mejor marca de la temporada con 3:16.96, solo cedió ante Bélgica (3:15.60), que fue claramente el dominador de la prueba de principio a fin.

España logró la hazaña pese asentirse perjudicada en un principio. Markel Fernández se vio condicionado por el hecho de salir desde la calle 1 y entregó último el testigo. Si en la asignación de calles no tuvo suerte el equipo español, sí la tuvo después, ya que dos de sus rivales, Estados unidos y Países Bajos, se quedaban fuera tras tropezarse y caer en el primer cambio.

España, al llegar última y fuera de ese lugar, no tuvo problemas para seguir y no le afectó el tumulto formado. Paula Sevilla comenzó desde la cuarta plaza y se metió de lleno en la lucha por las medallas, algo que luego corroborarían en los dos últimos relevos, David García y una Blanca Hervás que entró segunda en meta.

Tras España acabó una potencia en la velocidad, como es Jamaica, que en principio se iba a colgar el bronce con un tiempo de 3:17.13. Sin embargo, minutos después fue descalificada por cambio irregular en ese tumulto provocado por la caída antes mencionada y cedía su tercera posición a Polonia (3:17.44).

Attaoui, a la final del 800 y récord de España

La plata fue el colofón a otra jornada matutina espectacular para el atletismo español. En ella, el cántabro Mohamed Attaoui se ha clasificado para la final de los 800 metros tras ser segundo de su serie de las semifinales, donde ha batido el récord de España (1:44.48).

El polaco Maciej Widerka impuso un ritmo muy alto que provocó que Attaoui tuviera que cambiar de táctica y reaccionar antes de lo previsto. Le dio pata batir el récord y meterse en la final. No pudieron alcanzar el mismo propósito las españolas Rocío Arroyo y Lorea Ibarzabal al acabar quintas de sus respectivas series del 800 femenino.

También se metió en las semifinales, en su caso en los 60 metros lisos femeninos, la catalana Jael Bestué, que en semifinales igualó su marca personal (7.18) que ya había alcanzado en la primera eliminatoria. Eso le sirvió a la española para acabar segunda de su serie, tras la jamaicana Jonielle Smith, ganadora con 7.13. Pasaban las tres primeras a las semifinales de la tarde...

Quique Llopis y Asier Martínez estarán, también, en las semifinales de 60 metros vallas de los Mundiales de atletismo indoor de Torun. El valenciano, que es uno de los favoritos, pasó como segundo en su serie, sin problemas; mientras que Asier Martínez fue cuarto en su serie y lo hizo por tiempos.