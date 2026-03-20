Mariano García apunta al oro y Blanca Hervás hace historia en los Mundiales de atletismo

Pleno español en la final del 1500 y Hervas clasificada para la del 400 33 años después de la última española

El arranque del Mundial de Atletismo en pista cubierta 2026 está siendo brillante para los atletas españoles tras una primera jornada que, si bien no aspiraban a lograr medallas, sí han sembrado para poder luchar por ellas en los dos días siguientes.

La jornada de tarde en Torun (Polonia) no ha podido secundar a la mañana, donde ocho de los nueve atletas españoles que empezaron las primeras rondas pasaron a la siguiente fase, encabezados por un Mohamed Attaoui que apunta muy alto en el 800.

Pese a ello, el balance de esta sesión vespertina es positivo. No en vano, los representantes del 1500 han ofrecido la misma solvencia que los del 800 por la mañana y España ha metido a una finalista en los 400 metros después del brillante desenlace en semifinales que ha ofrecido Blanca Hervás. Hacía 33 años que una española no alcanzaba una final en esa distancia.

La atleta madrileña concluyó en segunda posición en la tercera semifinal con un crono de 51.58 segundos, lo que le permitió ganarse una de las cuatro plazas que se daban por tiempos para la gran final. A esa final sólo pasaban las primeras de cada una de las cuatro semifinales y esos cuatro tiempos, lo que le ha costado la eliminación a la plusmarquista española, la ciudadrealeña Paula Sevilla, que sólo ha podido ser tercera en la cuarta semifinal.

Si los representantes, tanto masculinos como femeninos, habían brillado por la mañana en los 800 metros, en la prueba reina del mediofondo, los 1.500, tanto Mariano García como Carlos Sáez también cumplieron.

Pleno español en el 1.500 y García apunta a medalla

Mariano García, una de las grandes opciones de medalla con las que ha llegado España a este Mundial indoor, demostró estar en un gran momento y acabó con el mejor tiempo de todos los participantes (3:38.19 minutos). Lo hizo, además, sin exigirse al máximo, lo que le hace aparecer entre los candidatos a todo en la gran final.

También se metió en ella el barcelonés Carlos Sáez, que finalizó tercero en su semifinal con un tiempo de 3:43.75 minutos, por detrás del sueco Samuel Pihlstrom y del portugués Isaac Nader, vigente campeón del mundo al aire libre.

Guillem Crespí, el décimo más rápido de estos mundiales

No estarán en las finales de velocidad masculina Guillem Crespí, en los 60 metros, Markel Fernández y David García, en los 400. Pese a ello, Crespí dejó una marca y una actuación para el recuerdo en estos Mundiales de Torun.

El velocista catalán logró alcanzar las semifinales, donde acabó quinto en su serie con un tiempo de 6.57 segundos, su mejor marca personal, y décima entre todos los semifinalistas.

Tampoco alcanzaron la última ronda en los 400 metros masculinos David García y Markel Fernández, que había superado por la mañana las preliminares, pero que acabaron con los tiempos undécimo y duodécimo, respectivamente, en la penúltima ronda tras acabar cuartos en sus respectivas series. García hizo 46.65 y Fernández 46.72.