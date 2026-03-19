España en los mundiales de pista cubierta Torun 2026: entre la ilusión con Quique Llopis y dos grandes ausencias

Fátima Diamé en longitud y Ana Peleteiro en triple no estarán presentes tras ser dos de las medallistas españolas en la cita de Nanjing 2025

¡Llegó la hora! Los Mundiales de atletismo en pista cubierta de Torun 2024 se ponen en marcha este viernes 20 de marzo con una amplia presencia española en la que destacan el vallista valenciano Quique Llopis y el mediofondista cántabro Mohamed Attaoui como grandes esperanzas de cara a buscar las medallas en Polonia.

Siendo la primera gran cita del año –la otra son los Europeos de Birmingham al aire libre en agosto–, el seleccionador Pepe Peiró espera mantener a España en el medallero pese a las importantes ausencias con las cuenta la delegación española. Más claro, en el último campeonato se sumaros tres bronces, Elvin Josué Canales en 800 metros, Fátima Diamé en longitud y Ana Peleteiro en triple, y resulta que estas dos últimas no estarán presentes al no haber logrado la mínima y por estar embarazada de su segundo hijo, respectivamente.

Lo cierto es que hay claros y oscuros en la 'convocatoria'. Mariano García, oro en los 800 metros de Belgrado 2022, correrá en 1.500 junto a Carlos Sáez. Sin embargo, no estará el campeón olímpico en París 2024 de triple salto, Jordan Díaz, señalando como principales esperanzas españolas de podio a Llopis y Attaoui, que aspiran al máximo en los 60 vallas y en los 800 metros.

Las opciones de Llopis y Attaoui

Llopis batió este invierno con 7.45 la plusmarca nacional que tenía el medallista olímpico Orlando Ortega con 7.48 y ha demostrado este invierno que está en gran forma, consolidado en la élite mundial de la prueba.

Plata continental en Roma 2024 y cuarto en los Juegos de París 2024 y en el Mundial de Tokio 2025 en los 110 metros, Llopis es, gracias a dicha plusmarca, quinto del ránking universal del curso y cuarto entre los inscritos, empatado con el francés Wilhem Belocian, solo superado por el polaco Jakub Szymanski y los estadounidenses Dylan Beard y Trey Cunningham, que han corrido en 7.35, aunque se augura una notable densidad en busca de los puestos de privilegio en la que entra también Asier Martínez con su 7.59.

Attaoui, plusmarquista nacional al aire libre de 800 (1:42.04), en pista corta bajó este invierno de 1:45 (1:44.98) y estuvo cerca del récord mundial de los 1.000. Es quinto del ránking mundial, dispone ya de experiencia suficiente en la gran competición y un buen rendimiento este año, reflejado en la segunda plaza en los Millrose Games de Nueva York o los triunfos en Erfurt y en los Campeonatos de España en Valencia. A su lado estará el catalán Josué Canales.

La amplia representación española en Torun 2024

Ya hemos hablado de quienes más cerca deben estar de los metales, pero hay muchos más. Así, España contará en los 60 metros lisos Guillem Crespí, en ochocientos metros estarán Lorea Ibarzabal y Rocío Arroyo y en 400 metros Paula Sevilla, Markel Fernández y David García. Y tampoco faltará la leonesa Marta García, una de las atletas más relevantes del momento, que volverá a fajarse con su calidad el sábado en los 3.000 metros.

Como capitán tendremos Eusebio Cáceres, internacional en 26 ocasiones desde su estreno en 2009 y que disputará sus terceros Mundiales en pista cubierta tras Estambul 2012 y Birmingham 2018. En total son diez mujeres y doce hombres, incluidos todos los seleccionados para los relevos, los que forman la escuadra española que estará en el Torun Arena en esta vigésima primera edición de unos Campeonatos que comenzaron a disputarse en 1985 en París.

Ninguno de los presentes en Polonia debuta como internacional, aunque cinco se estrenarán con la selección en pista corta: Carlos Sáez, Pol Oriach, Gerson Pozo, Rocío Arroyo y Ana Prieto. La mitad del equipo ya sabe lo que es estar en unos Mundiales bajo techo, con Mariano García como el que ha competido hasta ahora en más ediciones, con tres, uno más que Llopis, Asier Martínez, Lorea Ibarzabal, Marta García y Eusebio Cáceres.