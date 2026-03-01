Attaoui y Quique Llopis dan el golpe y Marta García se queda sin hacer historia

La jornada final Campeonato de España de atletismo en pista cubierta contó con los triunfos de varias de las estrellas españolas de este deporte

La jornada final del Campeonato de España de atletismo en pista cubierta, que se ha celebrado este fin de semana en Valencia, no ha defraudado. Estrellas españolas y mundiales como el mediofondista cántabro Mohamed Attaoui o el velocista valenciano Quique Llopis han dejado su sello, pero también se han visto sorpresas que han evitado lo que ya apuntaba a un logro histórico de coronarse en el 3.000 y el 1.500 femenino, algo que no ha podido lograr Marta García porque no lo ha permitido la castellonense Carla Masip.

El Velódromo Luis Puig de la capital del Turia deparaba a primera hora una de las citas más esperadas. Marta García se había paseado el sábado en la prueba de 3.000 metros y aspiraba a coronarse como la primera atleta de la historia en ganar, que en un mismo campeonato de España bajo techo, ganaba en 1.500 y 3.000.

Sin embargo, pese a que García mantuvo la estrategia del 3.000 y se quedó sola durante gran parte de la prueba, Carla Masip aguantó y pudo reaccionar en los últimos metros para arrebatarle el oro a cinco del final. La atleta castellonense ganó con una marca de 4:17.12, solo trece centésimas menos que su rival (4:17.25).

Si esperada era la prueba del 1.500 femenina, también lo era la masculina por la calidad de los participantes: Mariano García, Adrián Ben, Ignacio Fontes, Carlos Sáez... La victoria fue para el murciano Mariano García, que se impuso a Ben y a Sáez, mientras que Fortes, campeón en 2023, sólo pudo ser cuarto. Fue un triunfo de prestigio, con un tiempo de 3:43.80, por 3:44.04 del campeón al aire libre, Adrián Ben.

Mohamed Attaoui, récord; Llopis bate a Asier Martínez

También en el mediofondo triunfó la gran estrella española del 800, un Mohamed Attaoui que no encontró oposición y ganó con un tiempo de 1:45.62 -récord del campeonato- por delante de Ronaldo Olivo y José Ignacio Pérez. En féminas, la campeona de España de 800 fue para la joven alcalaína Rocío Arroyo, quien destronaba a una Lorea Ibarzabal que buscaba su quinto título indoor.

Xenia Benach (8.10) y Quique Llopis (7.51) fueron los reyes de velocidad en esta última jornada, con sus triunfos en los 60 metros vallas femeninos y masculinos, respectivamente. El duelo de Llopis y Asier Martínez volvió a dejar claro el gran nivel de ambos rivales.

Alba Borrero sorprende a Esperança Cladera

La sevillana Alba Borrero aprovechó la ausencia de Jaël-Sakura Bestué para ganar en 200 femeninos, y sorprender a la vigente campeona: Esperança Cladera. El granadino Dani Rodríguez fue el oro masculino en esta misma distancia.

María González Sanchís fue la campeona, en ausencia de Ana Peleteiro, en el triple salto femenino con una marca de 13,36, cinco más que la joven Ana Estrella de León. Mónica Clemente volvió a coronarse en la pértiga femenina. Al igual que el madrileño Miguel Gómez, quien tras los bronces en 2023 y 2024 y la plata en 2025, por fin logró la victoria en peso por delante del doble campeón nacional José Ángel Pinedo.

Los Campeonatos bajo techo de España se han cerrado con el relevo 4x400 mixto, en el que se ha impuesto el equipo andaluz del Trops-Cueva de Nerja, por delante del CAPEX y del Unicaja Jaén Paraíso Interior.