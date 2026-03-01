Marta García, a un paso de hacer historia y Eusebio Cáceres supera al bronce europeo

García gana 3.000 en el Nacional bajo techo y este domingo es la favorita para hacer doblete en el 1.500; victorias de Blanca Hervás, Markel Fernández, Jaël Bestué o Eusebio Cáceres en Valencia

La palentina Marta García, Blanca Hervás, Markel Fernández, Jaël Bestué o Eusebio Cáceres han sido algunos de los grandes protagonistas de la segunda jornada de los Campeonatos de España de atletismo en pista cubierta que se están disputando en Valencia.

El alicantino Eusebio Cáceres, con un salto de 8,19 metros, dio una de las grandes sorpresas de la jornada en el Velódromo Luis Puig de Valencia al proclamarse por octava vez campeón de España de longitud en pista cubierta, pues en esta ocasión el gran favorito era el bronce europeo Lester Lescay, que acabó cuarto con 7,90. Cáceres, con su salto, logró el billete para los Mundiales bajo techo de Torun (Polonia) que se celebran en marzo.

Otras de las sorpresas que se vivieron fue la eliminación de Elvin Josué Canales, plusmarquista nacional y tercero del mundo de pista cubierta en Nanjing 2025, en las semifinales del 800. O la del salmantino Mario García Romo en las semifinales del 1.500.

Marta García gana el 3.000 y apunta al 1.500

En cuanto a los campeones, sobresalió la victoria de la palentina Marta García, en los 3.000 metros, ya que también será favorita este domingo para hacerse con la prueba de los 1.500, donde competirá en la final con Naima Ait Alibou, Marina Guerrero o Lorena Martín. García no tuvo problemas para escaparse e hizo gran parte del recorrido en solitario, para acabar con un crono de 9:04.99.

Si aquí no hubo sorpresa, sí la hubo en los 3.000 masculinos, donde el vigente campeón, Pol Oriach, trató de dominar la carrera desde el principio, pero se vio superado por el donostiarra Martín Segurola.

Blanca Hervás vence a Paula Sevilla en 400

En las pruebas de velocidad sobresale el triunfo de la madrileña Blanca Hervás en 400 metros, ya que tuvo un cara a cara muy emocionante con la manchega Paula Sevilla, a la que superó por veinte centésimas. Las dos lograron la mínima para los Mundiales de Torun. El bronce fue para Ana Prieto, campeona de España sub23.

En esa misma distancia masculina, el vencedor fue Markel Fernández (46.69), seguido de David García Zurita (46.96) y Alejandro Guerrero (47.22).

Guillem Crespí (6.66) ganó los 60 metros lisos masculinos, prueba en la que Jaël Bestué se coronó entre las chicas con un tiempo de 7.19, mínima de los Mundiales bajo techo.

Belén Toimil sigue reinando en eso y a Isidro Leyva le 'roban' el título

La gallega Belén Toimil, por otro lado, también hizo lo esperado al ganar su sexto título consecutivo en lanzamiento de peso con una marca de 16,89 metros, lejos de la mínima para ir a los mundiales.

Una Stancev, que sumó su tercer título nacional bajo techo con 1,86 metros, fue protagonista en el salto de altura femenino. Eneko Carrascal, que llegó a los 16,20 metros, aprovechó la baja de Jordan Díaz para ser nuevo campeón de España en triple salto.

Y, en pértiga, se vivió la historia más rara de los Campeonatos de España. El malagueño Isidro Leyva ganó el concurso con una marca de 5,50 metros, pero había tenido que saltar fuera de concurso por un error de su club, Trops-Cueva de Nerja, en la inscripción. Eso le dio el título al catalán Artur Coll.