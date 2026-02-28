Lindsey Vonn apunta al título en la Copa del Mundo

Emma Aicher saca a Vonn del podio del supergigante de la Copa del Mundo, pero no logra recortar en Andorra lo suficiente para acercarse en descenso, donde la estadounidense lidera a falta de dos pruebas

La Copa del Mundo de esquí alpino retomaba su calendario tras los Juegos de Milano Cortina y lo hacía sin una de sus esquiadoras más destacadas, una Lindsey Vonn que lideraba la clasificación en descenso y que podría perder su ventaja en las próximas semanas después de su accidente en Cortina y de las cinco operaciones a las que se ha tenido que someter.

La primera beneficiada de esta ausencia ha sido la esquiadora alemana Emma Aicher, que se ha impuesto en Andorra en el supergigante y ha desplazado a Vonn del podio de la Copa del Mundo en esta especialidad.

Aicher suma en la prueba disputada en el sector de Grandvalira en El Tarter, en la pista Àliga, la quinta victoria en su carrera deportiva y la tercera en supergigante en la Copa del Mundo, tras superar a Alice Robinson (Nueva Zelanda), que se quedó a 0.88, y a la suiza Corinne Suter, a 0.98. La doble campeona olímpica, la italiana Federica Brignone, sólo pudo ser decimoquinta.

La líder de la Copa del Mundo en esta especialidad, la italiana Sofia Goggia, acabó sexta y ya sólo saca veinte puntos a la segunda, Alice Robinson. Mientras, Aicher se sitúa ya tercera con 224 puntos por 190 de Vonn. Este domingo se disputa un nuevo supergigante en Andorra para cerrar el retorno de la Copa del Mundo al Principado.

Donde sí mantiene el liderato Lindsey Vonn aún es en el descenso, pese al triunfo de la esquiadora suiza Corinne Suter en Andorra. Y hasta podría acabar como campeona, ya que aventaja en 94 puntos a la propia Aicher -que fue cuarta en el Principado- y sólo faltan la prueba de Val di Fassa (Italia) y los Campeonatos del Mundo de Lillehammer (Noruega).

Marco Odermatt resurge tras Milano Cortina y sentencia la Copa del Mundo

Por otro lado, también se ha retomado este fin de semana en la estación de Garmisch Partenkirchen (Alemania) las pruebas de la Copa del Mundo masculina, donde el gran derrotado de los recientes Juegos Olímpicos, el suizo Marco Odermatt, ha ampliado su ventaja al frente de la clasificación general y de la de descenso tras ganar este sábado en tierras alemanas.

Marco Odermatt se impuso con un tiempo de 1:47.57, en un podio enteramente suizo que completaron Alexis Monney (1:47.61) y Stefan Rogentin (1:48.55). El gran triunfador de Milano Cortina, su también compatriota Franjo von Allmen, oro olímpico en descenso en los JJ.OO., sólo pudo ser sexto y se aleja de Odermatt en la pelea por la Copa del Mundo.

El suizo también amplía su ventaja en la general, ya que el segundo clasificado, el brasileño Lucas Pinheiro, no compitió, ya que estaba en Brasil, donde el viernes fue recibido por el presidente de República brasileña, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su oro en Cortina.