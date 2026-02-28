Klaebo 'aburre' tras los Juegos de Milano Cortina

El ganador de seis oros en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno sigue con su tiranía en el esquí de fondo, ahora también en la Copa del Mundo; el español Jaume Pueyo cuaja una gran actuación

La Copa del Mundo de esquí retoma la normalidad para encarar la recta final de la temporada tras las emociones vividas en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina. Y allí, como si aún estuviéramos en tierras italianas, siguió exibiéndose el mismo: Johannes Hoesflot Klaebo.

El ganador de seis oros en Milano Cortina se impuso también con autoridad en el esprint en estilo libre de la Copa del Mundo de esquí de fondo celebrado en Falun (Suecia). Con un tiempo en la final de de 2:42.71, Klaebo superó al también noruego Lars Heggen (2:43.07), mientras que tercero fue el austriaco Benjamin Moser (2:44.34).

La prueba sueca sirvió para que también destacase el mejor español en los Juegos de Invierno, un Jaume Pueyo que cayó en cuartos de final de este mismo esprrint, pero que antes hizo historia con un equipo puesto en la ronda clasificatoria. El esquiador catalán terminó con el mismo tiempo que el alemán Jan Stoelben, cuarto, y cerca del dominador de principio a fin, el noruego Klaebo, que fue primero desde la fase clasificatoria y en todas las rondas.

En cuartos de final, Pueyo quedó encuadrado en la quinta serie junto al austriaco Benjamin Moser, al noruego Filip Skari, al estadounidense Jack Young, al sueco Erik Bergstroem y al checo Jiri Tuz. Sólo pasaban los dos primeros, que fueron Moser (2:43.26) y Skari (2:43.62), mientras que el español sólo pudo acabar a tres segundos y medio de Skari, sin opciones de meterse entre los mejores.

Domen Prevc domina también la prueba de vuelo tras Milano Cortina

Si tanto en los JJ.OO. como en la Copa del Mundo, Klaebo es el rey, no ocurrió lo mismo en los saltos de esquí, donde el esloveno Domen Prevc no tiene rival este año y, en cambio, en Milano Cortina se quedó fuera de las medallas en el trampolín corto y sólo pudo llevarse el oro por equipos y, posteriormente, en el trampolín largo.

El campeón del mundo este mismo año ha vuelto por sus fueros en la cita disputada en Kulm (Austria) y con 433.0 puntos se ha llevado el triunfo en la prueba de vuelo por delante de los austriacos Stephan Embacher (431.9) y Jonas Schuster (401.1).

La competición continuará en Kulm este domingo 1 de marzo con una nueva prueba de vuelo. Ya el próximo fin de semana (6 y 7 de marzo) tendrán lugar los primeros eventos de trampolín largo después de los Juegos Olímpicos 2026.