El equipo español cae en su segunda final del año en la Rolex SailGP Championship 2026

Los Gallos acabaron terceros en Sídney (Australia) y suben a la quinta posición de la general del Rolex SailGP Championship 2026

Cara y cruz para el equipo español de Sail GP, Los Gallos, en la tercera prueba del Rolex SailGP Championship 2026 que se ha disputado en Sídney (Australia) y en la que el equipo que lidera Diego Botín ocupó la tercera plaza del podio.

La cara fue esa, que el equipo español volvía a meterse una final tras quedarse a las puertas del triunfo en la prueba anterior. La cruz, que una vez más, ha perdido en esa final.

“Es duro perder dos finales seguidas, pero también tenemos que mirar las cosas con perspectiva. Estamos compitiendo bien, disputando finales, ganando confianza. Es un buen comienzo de temporada después de lo ocurrido en Perth”, aseguraba Diego Botín, piloto del Spain SailGP Team.

En Sídney, Los Gallos fueron el equipo más fuerte durante todo el fin de semana, pero no pudieron redondear su faena con un triunfo en la decisiva carrera del KPMG Sidney Sail Grand Prix.

Gran inicio de España en la jornada final

El equipo español sorprendía en las dos primeras regatas del día y se aseguraba un puesto en la final. Los de Diego Botín arrancaron "bien posicionados, evitando el tráfico y el consiguiente desvente de los F50" para terminar la prueba inaugural del domingo con un excelente segundo puesto.

Su gran actuación llegó minutos más tarde, en la segunda regata. Los Gallos partieron desde muy atrás, pero con una sensacional remontada desde la undécima plaza, ganaron hasta siete posiciones al paso por una de las boyas y aseguraron su presencia en la final de la prueba cuando aún falta la última carrera, en la que el conjunto español se centró en controlar.

La final, la segunda de la temporada de dos posibles, enfrentó a Los Gallos a Estados Unidos y a Gran Bretaña. Y ahí, el barco estadounidense Taylor Canfield dio la sorpresa y se impuso con claridad en la prueba definitiva a España y a la gran favorita Gran Bretaña

El Spain SailGP se queda a medias

En una final con poco viento, el Spain SailGP Team buscó una salida lanzada desde atrás para sobrepasar al resto de sus oponentes, pero se quedó a medio camino y no pudo recuperarse después, acabando en tercera posición.

Pese a ello, este tercer puesto permite a Los Gallos subir una posición en la clasificación general del Rolex SailGP Championship 2026, donde ahora son quintos clasificados. Al igual que en Auckland en la cita anterior, España sumó ocho puntos, por lo que está con 16, a cuatro sólo de Estados Unidos y de la Francia de Quentin Delapierre, tercera y cuarta embarcaciones en la clasificación.