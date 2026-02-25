Matchu Lopes (Náutico Sevilla), podio en el arranque del GKA World Tour 2026

El rider nacido de Cabo Verde y que compite bajo bandera española perdió en semifinales de la primera prueba de la Copa del Mundo de Kitesurf

Magnífico arranque del español del Club Náutico Sevilla Matchu Lopes en el GKA World Tour 2026 (Copa del Mundo de Kitesurf). El que fuera campeón mundial en 2016 en la modalidad strapless (sin sujeciones a la tabla), además de subcampeón en 2017, 2022 y 2023 y tercero en 2018, ha logrado subir al podio en la primera prueba de la temporada, celebrada en aguas de su Cabo Verde natal.

Quinto en la Copa del Mundo de kitesurf la pasada temporada, Lopes ha brillado en la prueba celebrada en la localidad de Ponta Petra, en la Isla de Sal.

El representante del Club Náutico Sevilla ha tenido que pelear en una prueba que ha estado marcada por la falta de viento en el cierre, lo que obligó a suspender las finales. Hasta entonces, Matchu Lopes había superado sin sobresaltos las primeras rondas y se aseguró un puesto en la zona de honor tras vencer en la eliminatoria de cuartos al campeón mundial de origen caboverdiano Airton Cozzolino.

Matchu Lopes se despedía en semifinales tras caer frente al brasileño Sebastian Ribeiro. Sin embargo, este resultado, unido a la caída del viento en el cierre, le otorgaba la tercera plaza de manera compartida con el brasileño Gabriel Benetton, que era el perdedor del otro duelo de semifinales ante el australiano James Carew. Ambos comparten ahora mismo el podio en el ránking del GKA World Tour 2026 que encabezan, también empatados a puntos al no poder disputarse las finales, el brasileño Sebastián Ribeiro y el australiano Carew.

La segunda prueba de la Copa del Mundo de kitesurf está programada del 25 al 30 de agosto en Sylt (Alemania). A la espera de poder saber si va a participar, Matchu Lopes (Duotone, ION, Quobba Fins y GoPro) se centrará en su escuela de Boavista (Cabo Verde).

La Bahía de Cádiz celebra su Semana Olímpica Andaluza

Por otro lado, ya en Andalucía, unos trescientos regatistas de diecisiete países afrontarán desde este viernes hasta el próximo domingo la vigésima primera edición de la Semana Olímpica Andaluza, que van a acoger las aguas de la Bahía de Cádiz.

Con un programa que reúne cuatro clases de vela ligera (iQFOil, ILCA, Wingfoil y Techno), entre las que se distribuyen 12 categorías con representación masculina y femenina en todas ellas, se disputarán tres días de regatas que premiarán a los campeones este domingo 1 de marzo.

Esta cita es puntuable para la Copa de España de iQFOil, Techno e ILCA 7; para el Campeonato de España de Wingfoil Course Racing; la Copa de Andalucía para ILCA 4 e ILCA 6; y además, está incluida en el Circuito Olímpico Español para iQFOil e ILCA 6 femenino.

La Semana Olímpica Andaluza llega en un momento importante para el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, ya que acaba de recibir esta semana la concesión de la Bandera de Andalucía del Deporte.