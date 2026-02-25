La Junta de Andalucía respalda el modelo estratégico de la Federación Andaluza de Tenis

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía apoya la excelencia académica y deportiva de la FAT

La Federación Andaluza de Tenis (FAT) ha recibido la visita institucional de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al Centro Especializado de Tecnificación Deportiva, en una jornada que ha servido para reforzar el respaldo institucional al modelo andaluz de compatibilidad entre alto rendimiento y formación académica.

El acto contó con la presencia de Carmen Ortiz, delegada provincial, acompañada por el jefe de Deportes, Raúl Carmona. Fueron recibidos por el director general de la FAT, Juan Arispón, el director técnico, Juan José Leal, y María Ángeles Bizcocho, presidenta del Comité Femenino y vocal de la Junta Directiva.

También participaron representantes del equipo académico del programa CEEDA (Centros Educativos de Excelencia Deportiva de Andalucía) del IES V Centenario, encabezados por su directora, Laura Tirado Hospital, María del Patrocinio García, jefa de estudios, y Fátima Vargas y Pilar Ruiz, tutoras del seguimiento educativo de los deportistas.

Un proyecto estratégico para el desarrollo del talento andaluz

Durante la visita, la delegada provincial ratificó la importancia de la conciliación entre deporte y estudios como pilar esencial para garantizar la formación integral de los jóvenes deportistas, destacando que el apoyo de la administración a este tipo de estructuras supone una apuesta clara por el desarrollo del talento andaluz desde una perspectiva integral.

La jornada permitió mostrar el funcionamiento global del centro: planificación técnica, preparación física, atención médica, residencia y coordinación académica. Un modelo que no solo busca rendimiento deportivo inmediato, sino sostenibilidad a largo plazo.

Mª Ángeles Bizcocho agradeció el respaldo institucional y subrayó el valor estratégico del apoyo público. “Cuando la administración cree en proyectos como este, no solo impulsa el rendimiento deportivo; refuerza un modelo que demuestra que la excelencia académica y la excelencia deportiva no compiten, sino que se potencian", afirmaba.

Coordinación institucional como clave del éxito

Por su parte, la dirección académica puso en valor la coordinación permanente entre profesorado, técnicos y familias como elemento estructural del proyecto. Este trabajo conjunto permite que los deportistas puedan participar en entrenamientos y competiciones de máximo nivel sin comprometer el cumplimiento de sus responsabilidades académicas.

“No hay excelencia deportiva sin excelencia académica. El respaldo de la Junta envía un mensaje claro: se puede aspirar a lo más alto sin renunciar a la formación", indicaba Laura Tirado.

La visita concluyó con una fotografía institucional junto a deportistas y equipo técnico, simbolizando el compromiso compartido entre administración y federación para consolidar un modelo que combina alto rendimiento, educación y acompañamiento integral.

Con este encuentro, la Federación Andaluza de Tenis refuerza su posicionamiento como referente en la gestión de centros educativos de excelencia deportiva en Andalucía, consolidando una estructura que no solo forma campeones en la pista, sino ciudadanos preparados para el futuro.