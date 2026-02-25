Berni Rodríguez habla claro sobre el baloncesto en Sevilla: "No puede no tener baloncesto"

Berni Rodríguez, en su entrevista en ESTADIO Deportivo, tuvo la oportunidad de poder hablar sobre la actualidad del baloncesto en la ciudad de Sevilla y la aparición del Caja 87

Sevilla, sin lugar a duda, ha llegado a ser un lugar sagrado para el baloncesto español. Desde la aparición del club, en el año 1987, muchos son los éxitos que la afición pudo disfrutar en el Pabellón de San Pablo. El equipo llegó a ser subcampeón de la Liga ACB, cayendo en la final frente al FC Barcelona, y también logró un meritorio subcampeonato en la Eurocup en el año 2011, una prueba más del importante precedente histórico que tiene el club.

A todo esto hay que sumar los importantes jugadores que han pasado por la pista sevillanas, habiendo casos actuales como el de Porzingis, que milita en los Golden State Warriors. Sin embargo, ese club que tanto enamoró a la afición sevillana vio su final este mismo año, al no poder ascender a la Liga ACB por problemas económicos y no poder competir en ninguna competición FEB al no haberse inscrito.

Dentro de esa amplia lista de jugadores que han pasado por Sevilla, se encuentran nombres históricos, siendo uno de ellos el de Berni Rodríguez. El jugador andaluz llegó al club en el año 2014 y pudo vivir sus dos últimas temporadas de su carrera en el pabellón de San Pablo. Tras su retirada, también tuvo una etapa en los despachos, por lo que su vinculación con el club sevillano es evidente. En ESTADIO Deportivo, tuvimos el placer de poder preguntarle sobre el momento del baloncesto en Sevilla, hablando claro sobre ello. "Ha sido una pena todo lo que ha ocurrido estos últimos años. Ha sido una tremenda locura y una decepción enorme por parte de los que dirigían el club en ese momento de la desaparición, después de haberse ganado el derecho a jugar en ACB, deportivamente, y la desaparición de este club, que ha sido el club tradicional", declaró.

Ahora existe una nueva ilusión, como es el Caja 87, que busca recuperar el hueco que dejó el anterior club. "Afortunadamente hay otro grupo que ha arrancado con ese proyecto del Caja, haciendo que la llama del baloncesto en Sevilla no se haya perdido. Ahora todos a muerte van a empujar al baloncesto en Sevilla, en su máxima exponencia. Desearles lo mejor, porque no puede ser que el baloncesto en Sevilla desaparezca (...) Puede ser que haya un arraigo potente, y es cuestión de que se termine de nuevo de prender esa llama para que la gente acude más a aficionarse. Una ciudad como Sevilla no puede no tener baloncesto, no me entra en la cabeza", respondió.