Berni Rodríguez y su gran implicación con el proyecto Mentor 10: "Aprendo mucho de ellos"

ESTADIO Deportivo, en su entrevista con una de las máximas leyendas andaluzas, ha querido hablar sobre uno de los proyectos más interesantes que se realizan en la comunidad, como es el programa Mentor 10

Andalucía es cuna de grandes talentos. Mencionar a un par de ellos resulta casi un sacrilegio al sacar de la lista a otros grandes que existen. Este éxito tiene muchas explicaciones, y es que esta tierra se suele volcar en la realización de todo tipo de actividades deportivas, ya que son muchos los espacios que así lo permiten, con esa diversidad única que la comunidad autónoma tiene. A todo esto hay que sumar la implicación de los grandes referentes en poder ayudar en ese proceso a todos esos que están dando sus primeros pasos en el mundo deportivo.

Uno de los mejores ejemplos es Berni Rodríguez. La leyenda del baloncesto español se ha involucrado en infinitud de proyectos que hacen posible que los más jóvenes aprendan todo lo que rodea el ámbito profesional y deportivo. Uno de esos programas en los que se encuentra adscrito es el de "Mentor 10", que sirve para poder mostrar todos esos valores saludables que el deporte aporta. Desde el comienzo del mismo, el malagueño no dudó en participar y es uno de los veteranos. "Soy de los primeros diez deportistas que empezaron el proyecto hace ya cinco o seis años. Es una pasada, una maravilla. Siempre suelo decir que hay proyectos que sirven y este sirve. Está súper bien", respondió.

Profundizando algo más en todo lo que aporta el proyecto, destaca la labor lúdica de la misma. "Somos más de 30 deportistas. Vamos por los coles, por los institutos, y por diferentes asociaciones o centros, enseñando los valores del deporte que son tan importantes en la sociedad. Aunque no se lo crean los chavales, y sobre todo cuando estoy con los más jóvenes, aprendo mucho de ellos. Es muy divertido poder seguir desarrollando esa labor de divulgación de los valores del deporte, después de la experiencia que he tenido, y que sigo teniendo", respondió.

También quiso destacar una anécdota con una pequeña, que le quiso hacer un pequeño regalo. "Recuerdo una cosa que no tiene nada que ver con el baloncesto y que la uso diariamente. Muchas veces me hacen regalos y me hacen algún dibujo o alguna cosa chula; y me dieron un marca páginas. Me gusta leer mucho, y me dio un niño pequeño un marca páginas dibujado. Es el que uso ya que a mí me gusta mucho leer", declaró. Al ser cuestionado sobre la singularidad de ese obsequio, Berni no lo dudó. "Mi número, mi nombre, los colores de mi caja... eso es lo que tenía y lo uso normalmente", finalizó.