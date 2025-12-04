Blanca Manchón habla sobre la Liga Híbrida: "Cualquier persona puede realizarlo"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con Blanca Manchón, atleta sevillana, y una de las que forma parte del proyecto "Liga Híbrida" impulsada por la Junta de Andalucía, y que pretende cambiar la forma de entender el deporte híbrido

Andalucía es una tierra que respira talento, con muchos representantes que así lo muestran. Son incalculables los ejemplos vitales que se encuentran en esta comunidad autónoma, que sueñen llevar el nombre de su tierra a cotas muy altas. En el deporte, esto no iba a ser menos, ya que son varios los atletas que representan a las mil maravillas todo lo que es ese espíritu andaluz. Uno de esos ejemplos es Blanca Manchón que, a pesar de su retirada, sigue siendo un auténtico ejemplo fuera de las competiciones deportivas.

Blanca es uno de esos ejemplos de que todo se consigue con esfuerzo. Nacida en Sevilla, su pasión era la vela y el windsurf, lo que le hizo competir en Juegos Olímpicos, donde llegó a conseguir hasta diplomas olímpicos. Ya en la etapa de echar la vista atrás, en ESTADIO Deportivo hemos podido hablar con ella, hablándonos de un proyecto nuevo de la Junta de Andalucía.

“La Liga Híbrida Andalucía es un proyecto que se ha hecho de deportistas para deportistas, está hecho con muchísimo cariño. El deporte híbrido está en auge. Lo puso de moda competiciones como High Rocks, ahora este fin de semana venimos de estar un fin de semana compitiendo 20.000 participantes en 20.000 metros cuadrados. Queríamos acercar esa posibilidad de competir en deporte híbrido, que al final es el nuevo entrenamiento funcional, pero muchísimo mejor, más adaptado y que engancha más a la gente de Andalucía”, declaró Blanca. Y es que este proyecto, presentado hace apenas unos meses, permite combinar el “fitness” con el “running”, algo que hace especial la práctica deportiva. “Queríamos crear una liga, queríamos acercar que tanto profesionales como gente que nunca ha competido se junten en un mismo circuito y hacerlo a nuestra manera, con las cosas que nos gustan de la competición, cuidando muchísimo al atleta. Que la experiencia sea también bonita para esos acompañantes que van con el que va a participar y que ciudades como Sevilla, Málaga, Córdoba y Jaén sean las que acogen esta Liga Híbrida, pues es maravilloso y creo que va a triunfar”, prosiguió Blanca.

No se suele tener la oportunidad de tener a una deportista de tan alto nivel en este tipo de actos, que permiten un acercamiento con ella. Para todos aquellos que no sepan en qué consiste la competición, Blanca lo quiere dejar claro. “Primero que están deseando de estar ahí en la línea de salida porque van a hacer workouts, que son ejercicios que tienen que hacer diferentes a lo que hace la gente. Cualquier persona puede realizarlo, no es como el CrossFit, que a lo mejor que es más técnico. Cada vez que me pregunta alguien que no sabe qué es el deporte híbrido, digo que es una mezcla entre tu día a día, es decir, coger una bolsa de supermercado, levantar un mueble, ir a comprar, andar, todo lo que es funcional pero con más o menos peso. Al final, el que tiene más nivel tardará menos tiempo y el que le cuesta un poquito más pues tardará un poquito más. Cualquiera puede hacerlo”, finalizó por este sentido la atleta sevillana.