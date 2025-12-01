Shannon Tan se corona en el Abierto de España con la Orden de Mérito del Ladies European Tour

La joven gala Nastasia Nadaud se hace con el torneo español tras una gran remontada; la amateur madrileña Andrea Revuelta fue la mejor española

El Andalucía / Costa del Sol Abierto de España 2025 finalizó con una última jornada de locura, en la que la clasificación dio un vuelco completo y también coronó a la campeona de la Orden de Mérito del Ladies European Tour (LET), que se llevó definitivamente la singapurense Shannon Tan.

Trichat Cheenglab, la gran protagonista de todo el campeonato, la que logró el récord del Guadalhorce Club de Málaga, la que aventajó al resto a mitad del Open en siete golpes... sufrió un descalabro histórico.

Llegaba a esta última jornada con tres golpes de ventaja sobre Perrine Delacour y cinco sobre la también gala Nastasia Nadaud. Y, cuando solo se llevaba jugado la mitad del recorrido, ya había dicho prácticamente adiós al torneo en un día nefasto, en el que acabó con cinco golpes sobre el par para finalizar en sétima posición la clasificación, a seis golpes de la campeona, que fue la joven francesa Nastasia Nadaud.

Nadaud firmó su segundo triunfo del año en el Ladies European Tour después del que logró en el Abierto de Bélgica, lo que le permite concluir tercera en el ranking absoluto, tras Shannon Tan y la británica Mimi Rhodes, que peleó hasta el final por la Orden de Mérito, pero con su séptimo puesto no le dio para lograr su objetivo.

No ha sido un buen torneo para las españolas, que tampoco vivieron un último día brillante. Aunque éste sí sirvió para descubrir a la jugadora amateur madrileña Andrea Revuelta, que con 19 años acabó decimoquinta (-8) y como mejor española. “He jugado muy bien, muy tranquila. Quizá me ha faltado rematar algunos putts, pero estoy orgullosa de cómo he competido", admitía la madrileña.

Tras ella, las dos estrellas españolas, Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, que finalizaron el Open de España con siete golpes bajo par y lejos de la cabeza.

Clasificación final del Andalucía / Costa del Sol Abierto de España 2025 tras la jornada 4

1. Nastasia Nadaud (FRA) -16

2. Kirsten Rudgeley (AUS) -12

3. Kelsey Bennett (AUS) -11

+. Olivia Cowan (ALE) -11

+. Dorthea Forbrigd (NOR) -11

+. Perrine Delacour (FRA) -11

7. Camille Chevalier (FRA) -10

+. Alessandra Fanali (ITA) -10

+. Mimi Rhodes (ING) -10

+. Trichat Cheenglab (TAI) -10

11. Aditi Ashok () -9

+. Avani Prashanth (IND) -9

+. Anna Huang (IND) -9

+. Smilla Tarning Soenderby (CAN) -9

15. Andrea Revuelta (ESP) -8

16. Azahara Muñoz (ESP) -7

+. Celine Herbin (FRA) -7

+. Carlota Ciganda (ESP) -7

+. Shannon Tan (SIN) -7

--------

30 Luna Sobrón (ESP) -3

+. Nuria Iturrioz (ESP) -3

34. Maeta Martín (ESP) -2