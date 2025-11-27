El Andalucía Costa del Sol/Abierto de España de golf arranca con sorpresa

La danesa Smilla Soenderby y la tailandesa Trichat Cheenglab lideran la prueba andaluza, con la balear Luna Sobrón, a un solo golpe, como mejor española

La balear Luna Sobrón se convierte por sorpresa en la gran esperanza española en el Andalucía Costa del Sol/Abierto de España tras una primera jornada en la que la danesa Smilla Soenderby y la tailandesa Trichat Cheenglab lideraron la prueba, con Sobrón a un solo golpe de las líderes.

En el malagueño Guadalhorce Club, la golfista balear firmó una tarjeta de 67 golpes (-5) tras un gran inicio, en el que enlazó 'birdies' en los hoyos 3, 4, 7 y 9 para cerrar los primeros nueve hoyos con un resultado de -4. Un quinto 'birdie' en el duodécimo hoyo le permitió cerrar la jornada por delante del resto de españolas, una Marta Martín que firmó 68 golpes, a uno solo de Sobrón, y la gran favorita, Carlota Ciganda, que finalizó la jornada décima con 69 golpes. La otra española favorita, la malagueña Azahara Muñoz, acabó con 70, a cuatro del liderato.

Nuria Iturrioz, Amaia Latorre y Teresa Toscano también se encuentran bien colocadas de cara a pasar el corte y luchar por el triunfo final durante el fin de semana en este Andalucía Costa del Sol/Abierto de España 2025.

Carlota Ciganda confía en la remontada

Pese a que no fue el mejor inicio, el hecho de que, en un mal día, sólo haya cedido tres golpes con el liderato hace ser optimista a Ciganda. "Estoy contenta con este -3. Evidentemente siento algo de presión por haber ganado el año pasado, pero estoy con confianza y me motiva mucho jugar en casa", afirmaba la navarra, que quiere vencer de nuevo este campeonato final del Ladies European Tour (LET).

Sobrón, por su parte, no pareció notar su bajo ránking (226ª), y logró mantener la calma ante la presión de los últimos hoyos. "Salí nerviosa, pero me supe calmar. Estoy teniendo una gran temporada y el trabajo con el putt está dando sus frutos", afirmaba la jugadora insular.

Aparte de la victoria en el torneo en sí también está en disputa la Orden de Mérito del circuito europeo y ahí hubo un desenlace inesperado. La británica Mimi Rhodes terminó con una tarjeta de 71 golpes (-1) y dificulta sus opciones. Necesitará quedar entre las tres primeras de este torneo, y su gran rival, la singapurense Shannon Tan -con la que está igualada a golpes- mantiene ahora ventaja.

Clasificaición del Andalucía Costa del Sol/Abierto de España 2025

1. Smilla Tarning Soenderby (DEN) -6 (66)

+. Trichat Cheenglab (AUS) -6 (66)

3. Céline Herbin (FRA) -5 (67)

+. Luna Sobrón Galmes (ESP) -5 (67)

5. Kim Metraux (SUI) -4 (68)

+. Leonie Harm (ALE) -4 (68)

+. Lisa Pettersson (SWE) -4 (68)

+. Kajsa Arwefjall (SWE) -4 (68)

+. Marta Martín (ESP) -4 (68)

10. Lydia Hall (WAL) -3 (69)

+. Maha Haddioui (MAR) -3 (69)

+. Darcey Harry (WAL) -3 (69)

+. Aditi Ashok (IND) -3 (69)

+. Carlota Ciganda (ESP) -3 (69)

15. Harang Lee (ESP) -2 (70)