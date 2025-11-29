Carlota Ciganda da un paso adelante en el Abierto de España de golf, que llega al domingo sin nada decidido

La tailandesa Trichat Cheenglab sigue líder en el Andalucía Costa del Sol / Abierto de España 2025, pero ha perdido mucha de la ventaja que tenía; Ciganda y Azahara Muñoz, las mejores españolas

Si en la primera jornada fue la balear Luna Sobrón y en la segunda la malagueña Azahara Muñoz, la navarra Carlota Ciganda ha animado a los aficionados españoles con una buena actuación en una tercera jornada del Andalucía Costa del Sol / Abierto de España 2025 que mantiene a la tailandesa Trichat Cheenglab como líder, aunque con sus principales rivales pisándole ya los talones.

Cheenglab venía de hacer un viernes espectacular, en el que había batido el récord del campo en el Guadalhorce Club de Málaga y aventajado en siete goles a la segunda clasificada. En la tercera jornada, en cambio, bajó su nivel y sólo pudo hacer el par. Perrine Delacour, su principal perseguidora ahora mismo, le recortó seis hoyos para situarse a tres de la tailandesa; mientras que la también gala Nastasia Nadaud está a cinco tras acabar este sábado con tres bajo par.

La que también brilló con la llegada del fin de semana fue una Carlota Ciganda que, sin estar mal los dos primeros días, no se había situado en las primeras posiciones. La jugadora navarra realizó un tercer recorrido de 68 golpes, cuatro bajo par, para situarse a un sólo golpe de la sexta plaza y con optimismo de cara al domingo.

Sin estar como el viernes, también estuvo bajo el par del campo la malagueña Azahara Muñoz, que se sitúa con -6, a uno solo de Ciganda. La jugadora andaluza logró cuatro birdies en los hoyos 4, 9, 16 y 18, y también dos bogeys. Pese a tener algún altibajo con el putt, llega al domingo bien posicionada para asaltar también el Top-10 de la competición con la que finaliza el Circuito Europeo (Ladies European Tour).

Del resto de jugadoras españolas, Andrea Revuelta, Nuria Iturrioz y Teresa Toscano están a un sólo golpe de Muñoz y con aspiraciones de luchar en las primeras posiciones en la última jornada. Mientras que Ana Peláez (-4) está muy cerca de certificar su tarjeta en el circuito europeo para la temporada próxima.

Por otro lado, la singapurense Shannon Tan y la británica Mimi Rhodes mantienen su dura punga por la Orden de Mérito y siguen empatadas en la clasificación, en su caso en la sexta posición, con -8 golpes. Este domingo, la solución.

Clasificación del Andalucía Costa del Sol / Abierto de España 2025 tras la jornada 3

1. Trichat Cheenglab (TAI) -15

2. Perrine Delacour (FRA) -12

3. Nastasia Nadaud (FRA) -10

4. Kirsten Rudgeley (AUS) -9

+. Smilla Tarning Soenderby (DIN) -9

6. Anna Huang (CAN) -8

+. Avani Prashanth (IND) -8

+. Aditi Ashok (IND) -8

+. Shannon Tan (TAI) -8

+. Mimi Rhodes (ING) -8

+. Alessandra Fanali (ITA) -8

12. Dorthea Forbrigd (NOR) -7

+. Carlota Ciganda (ESP) -7

+. Camille Chevalier (FRA) -7

+. Lydia Hall (GAL) -7

+. Celine Herbin (FRA) -7