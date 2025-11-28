Azahara Muñoz brilla en el Abierto de España ante la exhibición de Trichat Cheenglab

La golfista malagueña, tras una buena segunda jornada, se sitúa como la mejor española en el Andalucía Costa del Sol / Abierto de España 2025, que comanda con autoridad la tailandesa Cheenglab

La malagueña Azahara Muñoz, con 69 golpes y un -5, ha salvado un mal segundo día de las golfistas españolas en el Andalucía Costa del Sol / Abierto de España, que ha vivido un viernes histórico de la tailandesa Trichat Cheenglab.

Noticias Relacionadas Arranque: El Andalucía Costa del Sol/Abierto de España de golf arranca con sorpresa

La jugadora asiática, que ya lideraba la prueba el día anterior igualada con la danesa Smilla Soenderby, completó una actuación histórica que la coloca líder en solitario, con siete golpes de ventaja respecto a la segunda.

Cheenglab pulverizó el récord del campo en el Real Guadalhorce Club de Golf con un espectacular -9 (63 golpes), lo que le permitirá afrontar las dos últimas jornadas con -15. La jugadora tailandesa completó su segunda vuelta consecutiva sin bogeys, con cinco birdies en los siete primeros hoyos y tres más en un tramo final espectacular, en los hoyos 16, 17 y 18.

“Mientras otras desayunan tostadas, yo empiezo el día con arroz y curry, quizá ahí esté la clave”, bromeaba Trichat Cheenglab, que tiene ahora por detrás a la italiana Alessandra Fanali con -8, y a las francesas Nastasia Nadaud y Céline Herbin con (-7) en la tercera plaza.

En cuanto a las españolas, no han vivido su mejor jornada en este último torneo del 'Ladies European Tour' (LET). Azahara Muñoz, que el primer día había estado discreta, ha sido la mejor para acabar el día en undécimo lugar, con cinco bajo el par del campo.

La jugadora andaluza empezó muy fuerte, con cuatro birdies consecutivos en los primeros cuatro hoyos que la situaron como líder provisional, pero un bogey en el quinto cambió su ritmo. Luego haría un doble bogey y dos birdies más que le permitieron acabar con -3 la jornada. "Le he pegado muy bien al drive y a los hierros. Estoy contenta, tranquila y con ganas de disfrutar el fin de semana", afirmó Muñoz.

Carlota Ciganda, más retrasada

No tuvo su día Carlota Ciganda, la otra española que aparecía entre las favoritas. Aunque, al menos, se mantuvo a tiro de las primeras posiciones. La navarra completó el día al par con 72 golpes y se mantiene con -3 en la general tras su buena primera jornada.

Por otro lado, Luna Sobrón, tercera en la jornada inaugural pero que se desinfló este viernes, Nuria Iturrioz, Harang Lee y Teresa Toscano aparecen en decimoséptima posición, con cuatro bajo par.

En cuanto a la otra lucha paralela a la victoria en el Andalucía Costa del Sol / Abierto de España 2025, la de la Orden de Mérito del circuito europeo femenino, Shannon Tan y Mimi Rhodes hicieron los mismos golpes, por lo que todo está abierto, pero esta situación daría el triunfo a la primera de ellas.

Clasificación del Andalucía Costa del Sol / Abierto de España 2025 tras la jornada 2

1. Trichat Cheenglab (TAI) -15 golpes bajo par

2. Alessandra Fanali (ITA) -8

3. Nastasia Nadaud (FRA) -7

+. Celine Herbin (FRA) -7

5. Mimi Rhodes (ING) -6

+. Shannon Tan (SIN) -6

+. Perrine Delacour (FRA) -6

+. Lydia Hall (GAL) -6

+. Lisa Pettersson (SUE) -6

+. Smilla Tarning Soenderby (DIN) -6

11. Camille Chevalier (FRA) -5

+. Azahara Munoz (ESP) -5

+. Kirsten Rudgeley (AUS) -5

+. Aditi Ashok (IND) -5

+. Maha Haddioui (MAR) -5

+. Leonie Harm (ALE) -5