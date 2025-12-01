María Pérez hace historia para el atletismo español y se eleva a los altares de World Athletics: "Nadie había ganado este premio"

La atleta andaluza se convierte en la primera española que recibe un premio en los prestigiosos World Athletics Awards, que señalan a los mejores atletas mundiales de cada año

María Pérez ganó dos oros en Tokio, hizo historia y ahora ha puesto el colofón a su gran año tras recibir el premio como 'atleta del año' fuera de la pista durante la gala de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) ha celebrado en Mónaco.

La atleta de Orce, campeona este año en los 20 y 35 kilómetros marcha, se impuso a la etíope Tigst Assefa, la neerlandesa Sifan Hassan y las kenianas Peres Jepchirchir y Agnes Ngetich; y se convirtió en la primera española en recibir un premio de la Federación Internacional.

Desde que se crearon los prestigiosos World Athletics Awards, ninguna española había logrado alzarse con el trofeo que acredita al mejor del año, de ahí el logro la andaluza, aunque para ello ha tenido que conseguir lo que nadie antes había logrado, repetir dos medallas de oro en dos mundiales consecutivos. Hasta ahora, eso sólo lo habían conseguido Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah, tres mitos del atletismo mundial.

"Tener cuatro medallas de oro consecutivas en dos mundiales no es nada fácil. Así que quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo, porque sin ellos no sería posible todo esto. Además, es un premio para la comunidad de la marcha atlética, que se merecía ya un reconocimiento", señalaba Maria Pérez, reivindicando con ello su especialidad.

La andaluza, con su expresividad habitual, reconocía posteriormente la ilusión que le había hecho recibir el premio. "Nadie había ganado este premio y me siento orgullosa de los 101 años de atletismo español, este premio va para todas esas personas que rompieron barreras. Mejor no se puede terminar la temporada. El secreto es trabajo y esfuerzo", aseguraba la granadina.

Por su parte, Raúl Chapado, presidente de la RFEA, también sacaba pecho por el premio logrado, pese a que la Federación se quedó por tercera vez en cuatro años a las puertas del premio a 'mejor Federación'. "Es un gran reconocimiento a la carrera de María, y ver el atletismo español tan arriba. Es un trabajo de todos. Somos unos privilegiados de poder vivir esta época del atletismo español y sobre todo con María", afirmó el exatleta.

Los nombres premiados en la gala y los que se han quedado en puertas de lograr los premios demuestran el nivel que había y la importancia de lo alcanzado por la andaluza. El saltador de pértiga sueco Mondo Duplantis y la vallista la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, fueron los ganadores del premio más deseado, el de 'Mejor atleta' del año, en categoría masculina y femenina.

Premiados en la Gala Anual 2025 de World Athletics

Mejor Atleta Femenina del año: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)

Mejor Atleta Masculino del año: Mondo Duplantis (SUE)

Mejor Atleta Femenina en pista: Sydney McLaughlin-Levrone (USA)

Mejor Atleta Femenina en concursos: Nicola Olyslagers (AUS)

Mejor Atleta Femenina Fuera del Estadio: Maria Perez (ESP)

Mejor Atleta Masculino en pista: Emmanuel Wanyonyi (KEN)

Mejor Atleta Masculino en concursos: Mondo Duplantis (SUE)

Mejor Atleta Masculino Fuera del Estadio: Sabastian Sawe (KEN)

Mejor Atleta Femenina Revelación del año: Zhang Jiale (CHN)

Mejor Atleta Masculino Revelación del año Edmund Serem (KEN)