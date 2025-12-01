Damián Quintero se despide, sin medalla, pero con mucho orgullo: "Dije que no me iría arrastrándome por los tatamis"

El karateca andaluz pierde en cuartos de final del Mundial de El Cairo y, con ello, pone el punto final a su carrera deportiva

"Llegó la hora. Hoy tuvimos nuestro último baile. Han sido muchos años de trabajo, de sacrificios. Toda una vida dedicada a mi pasión. Me vienen muchos recuerdos imposibles de olvidar y mucha gente a la que agradecer. El camino ha sido tan largo que sería imposible mencionaros a todos, pero no puedo dejar de lado a mis padres, a mi mujer y a mi equipo". Con esas palabras se despedía un emblema del deporte andaluz y español, medallista olímpico y que esta semana ha disputado su último torneo como profesional. Damián Quintero caía eliminado en cuartos de final del Mundial y, con ello, finalizaba su carrera deportiva.

El karateca malagueño ya lo había anunciado hace algunas semanas, pero señaló que antes de despedirse disputaría un último campeonato, en el que no ha podido sumar una medalla más a los múltiples éxitos que ha acumulado en su carrera.

"No quería decir adiós hoy, pero por desgracia en nuestro deporte no todo está en nuestra mano. Dije que no me iría arrastrándome por los tatamis, y aunque me voy sin medalla de mi último campeonato, lo hago con la dignidad intacta y mi último kata como siempre lo imaginé, dejándome el alma y con sensación de haber sido el ganador", afirma Damián Quintero, que a lo largo de su trayectoria ha sumado más de 130 medallas.

El deportista andaluz defendía título en Egipto, pero no pudo superar al estadounidense Ariel Torres -medallista de bronce Olímpico en Tokio 2020 y Mundial en Budapest 2023- en los cuartos de final de kata masculina de los Mundiales de kárate de El Cairo, los undécimos que disputaba. El marcador: 41,30 puntos para el español por los 42,40 del americano.

Quintero se va con más de 130 medallas

A sus 42 años, 22 de ellos en la élite, Damián Quintero cierra su carrera deportiva con un palmarés espectacular: 131 medallas, 92 internacionales y 39 nacionales. Entre ellas, nueve medallas mundiales (dos de ellas de oro), 27 europeas (13 de ese mismo metal dorado), dos platas en Juegos Mundiales, además de haberse colgado la medalla de plata olímpica en los Juegos de Tokio de 2020.

"Seguiré luchando, ahora fuera del tatami, para que nuestro deporte reciba el respeto que merece. Ha sido un viaje maravilloso", añadía el andaluz en su nota de despedida.

Quintero no sólo era conocido por su faceta deportiva, ya que su presencia reciente en un reality (Supervivientes), donde se quedó a las puertas de la final, le hizo ser también popular lejos del deporte.