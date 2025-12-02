Carolina Marín ya ve la luz en la recta final antes de su regreso: "Yo sabía que lo iba a superar"

La jugadora debería volver a las pistas a principios de año si quiere llegar en forma al Europeo de abril que se celebra en Huelva

Las andaluzas Carolina Marín y María Pérez siguen acaparando premios. La primera después de una trayectoria impresionante, que la ha situado como la mejor jugadora europea de bádminton de la historia y una de las mejores de todos los tiempos; y la segunda por su momento actual, que le permitió recoger este domingo uno de los World Athletics Awards, algo nunca logrado por una atleta española.

Ambas estuvieron entre las premiadas por AS en su gala anual, donde la jugadora onubense repasó cómo se encuentra actualmente de la recuperación de su rodilla, de su preparación para el Europeo de Huelva 2025 y de sus planes de futuro.

"La recuperación va muy bien. Mientras que la rodilla aguante, intentaré seguir. Obviamente soy muy consciente del control de las cargas, de cómo voy en cada uno de los entrenamientos, cuánto tengo que apretar y cuándo debo de parar", afirma una Carolina Marín que sigue repitiendo el paso a paso a la hora de valorar su puesta a punto, donde no deja pistas de cuándo estará en condiciones de poder competir, algo que debería hacer en los primeros meses de 2026 para poder llegar en forma al Europeo, que tendrá lugar en el pabellón que lleva su nombre del 6 al 12 de abril.

Carolina Marín admite la dureza de este año sin competir

Marín tiene claro que no puede precipitarse si no quiere dar un paso atrás. "Ha sido difícil. Me he tomado mi tiempo, lo he necesitado, pero tengo que decir que a día de hoy estoy mucho mejor que el año pasado. A día de hoy, más que nunca, estoy escuchando a mi cuerpo para saber si puedo dar un pasito", añadía la andaluza, quien ve muy cerca su regreso y afirma que todo en la vida se puede superar "si uno se lo propone".

"En su momento está claro que uno necesita su tiempo porque a nivel físico yo sabía que lo iba a superar, pero a nivel mental todo cuesta un poquito más", añadía la onubense, que ya hace unos días reconocía en Sevilla que "después de un año, la rodilla va dando pasos hacia adelante, va aguantando". "Lo importante es que, a día de hoy, me sigue permitiendo jugar al bádminton. Si, afortunadamente, el deporte me sigue permitiendo coger una raqueta, allí seguiremos", advertía sobre su futuro inmediato.

Junto a Carolina Marín o a María Pérez fueron también premiados el extenista Rafa Nadal y el campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez en un acto celebrado en el hotel Palace de Madrid.