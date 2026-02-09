Ana Alonso hace historia para el deporte andaluz en Milano Cortina 2026

La granadina, única representante andaluza en estos Juegos de Invierno, recupera la presencia de Andalucía en los Juegos invernales tras estar ausente en Beijing 2022

La andaluza Ana Alonso parte entre los favoritos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina d’Ampezzo 2026 en una modalidad, el esquí de montaña, que se estrena en esta cita olímpica. La granadina es la única andaluza entre los veinte españoles presentes en tierras italianas, que ya vivieron su debut este domingo con la presencia de Nora Cornell en el Big Air de snowboard.

“La presencia de Ana entre los elegidos para representar a España en las próximas Olimpiadas ha de servir de inspiración para todos nosotros por cómo ha logrado sobreponerse al infortunio haciendo un esfuerzo que, nos consta, ha sido enorme. Es su momento, está en la élite de su deporte y es una oportunidad, la de ser olímpica y optar a una medalla, que la ha motivado extraordinariamente”, señala la consejera de Cultura y Deporte y presidenta de la Fundación Andalucía Olímpica, Patricia del Pozo.

La consejera se refiere al 'milagro' experimentado por Anita Alonso, que fue atropellada en septiembre y se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, y tras adoptar una opción conservadora, ha logrado llegar a tiempo para competir en dos eventos previos a los Juegos, en los que logró unos resultados esperanzadores.

La granadina, becada de la Fundación Andalucía Olímpica en este ciclo olímpico, ha recibido el ánimo de la presidenta de esta entidad que ha invertido en estos cuatro años casi 60.000 euros en el esquí de montaña a través de 29 premios a deportistas, entrenadores y clubes, “una ayuda que viene a sumarse al esfuerzo de Sierra Nevada por habilitar, dentro de sus posibilidades, opciones para el entrenamiento en esta especialidad y las subvenciones anuales que la propia federación andaluza recibe de la Junta de Andalucía”, según Del Pozo.

Ana Alonso, duodécima andaluza en unos Juegos de Invierno

Vecina del municipio granadino de Monachil, pasará a la historia como la duodécima andaluza en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno, una exclusiva relación de nombres que inició en 1936 la cordobesa Ernestina Maenza, quien acudió a la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno (Garmisch-Partenkirchen, Alemania) dentro de un reducido equipo que estrenaba el pabellón español en este certamen.

Sin representante en Pekín 2022, Andalucía recuperará este año con Ana Alonso su papel de las Olimpiadas de Invierno como culminación a un ciclo olímpico en el que otros andaluces se han personado en los circuitos internacionales persiguiendo sus opciones de clasificación, caso de la esquiadora de montaña sevillana María Ordóñez, quien optó a la plaza olímpica en la última prueba clasificatoria de la Copa del Mundo; el granadino de snowboard Josito Aragón, el mejor español en la especialidad de park & pipe; o el gaditano Unai López, doble medalla de oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea 2025, también en snowboard.

Ana Alonso compite en los últimos días de estos Juegos de Milano cortina 2026. Se estrenará entre el 19 y 21 de febrero. El día 19 abrirá, a primera hora de la mañana, con las pruebas de esprint individual en las pistas del Passo dello Stelvio; y ya el 21, será la de relevos mixtos, donde aparece entre las favoritas formando pareja con Oriol Cardona.