Ana Alonso completa el milagro en la Copa del Mundo de Courchevel

La esquiadora andaluza regresa este jueves en la prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña de Courchevel cuando hace tres meses se rompió el ligamento cruzado de la rodilla

Ana Alonso vivirá este jueves el día que hace poco más tres meses no tenía claro que pudiera llegar. Tras ser atropellada a principios de octubre mientras estaba entrenándose y después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla, todo hacía indicar que la esquiadora andaluza diría adiós a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina d'Ampezzo que comienzan a principios de febrero.

La esquiadora granadina sabía que si se operaba, decisión que habitualmente se toma cuando tiene una lesión como la que ella tenía (rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular), habría dicho adiós a los Juegos Olímpicos. Así que decidió arriesgar y optó por un tratamiento conservador, fortaleciendo el músculo para que hiciera el trabajo del ligamento y así no tener que pasar por el quirófano.

Si no había ninguna recaída y todo salía perfecto, el objetivo era llegar al 31 de enero y probarse en Boi Tahüll, en la última prueba de la Copa del Mundo de esquí de montaña previa a los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Sin embargo, ha adelantado plazos y vuelve a la competición este jueves 15 de enero en Courchevel. "Estoy muy contenta de poder ponerme un dorsal en una fecha que nunca nos la planteamos por lo pronto que era", señaló a Efe hace unos días una de las mayores esperanzas de España en estos Juegos de Invierno, no en vano, Ana Alonso es, junto al catalán Oriol Cardona, la actual ganadora de la Copa del Mundo, campeona de Europa y subcampeona mundial de relevo mixto.

La andaluza reconoce que no está para rendir al nivel que ofreció el pasado año, pero al menos tendrá tres semanas por delante para mejorar la forma antes de los Juegos. "A primeros de enero vi que me notaba bien y salió con el seleccionador la oportunidad de ir a Courchevel, por probar un poco, entrar en competición. Obviamente, mi estado de forma no es el mejor aún y mis objetivos ahora mismo no están en las medallas, sino en encontrar de nuevo los ritmos de competición, afrontar las situaciones de estrés y seguir mejorando con miras al gran objetivo del año, que son los Juegos Olímpicos", añade Alonso.

Anita Alonso arriesga y gana

Alonso explica cómo fue su arriesgada decisión y la alegría que le da haber acertado con ella. "Si algo ha dejado claro esta recuperación es que no se podían seguir las reglas establecidas. Poco más de tres meses para convertir lo imposible en realidad, días muy duros tanto física como mentalmente, pero mi fuego interior nunca llegó a apagarse... había que creer, aunque fuera un milagro, tener fe hasta el final. Queda trabajo por hacer, pero poder ponerme un dorsal ya es una victoria, así que vamos a disfrutarlo", publicaba la granadina en su perfil de Instagram.

Anita tiene claro que, pese a ese esfuerzo, ni en sus mejores sueños estaba adelantar plazos. Se conformaba con llegar. "Todo el proceso de recuperación fue siempre un pasito por delante de lo previsto y esto es lo que nos ha permitido estar a mediados de enero en unas condiciones óptimas para volver a competir", refrendaba.

En Courchevel, Ana Alonso disputa este jueves la prueba esprint -desde las 13:00 horas- y, el viernes 16, correrá también la prueba vertical, que aunque no es olímpica, le servirá para seguir probándose de cara a los Juegos de Invierno 2026.