La gran esperanza española obra el milagro y llega a tiempo para los Juegos de Invierno 2026

Ana Alonso vuelve tres meses después de romperse el cruzado de la rodilla tras un atropello para tratar de llegar en las mejores condiciones a los Juegos de Milán-Cortina 2026

De milagro se podría calificar la recuperación de Ana Alonso. Después de que fuera atropellada y se rompiera el cruzado hace apenas tres meses, la granadina volverá a competir el próximo jueves en la prueba de la Copa del Mundo de Courchevel (Francia).

La gran esperanza española en esquí de montaña en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026 (Italia) llega a tiempo y se probará a tres semanas de que arranque la cita olímpica invernal. Según confirmaban a EFE fuentes cercanas a la esquiadora andaluza, Alonso está para competir pese a las graves lesiones que sufrió tras ser atropellada a principios de octubre. Entonces, la granadina sufrió, entre otras lesioneso, la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular.

A sus 31 años, Ana Alonso era la gran esperanza española en una disciplina que se estrena en unos Juegos Olímpicos de Invierno. España va con un gran equipo de esquí alpino, compuesto por cuatro representantes, entre los que hay más de un aspirante a medalla. Es la disciplina, de hecho, en la que tiene más esperanzas puestas.

Campeona de Europa y subcampeona mundial de relevo mixto, y tercera en la pasada Copa del Mundo de sprint, 'Anita' arriesgó para intentar estar en los Juegos de Milán-Cortina 2026 y no se operó tras sufrir el atropello. Optó por medidas conservadoras y ha llegado a tiempo para competir, aunque el jueves sabrá en qué condiciones llega a la prueba de Courchevel.

Aparte de en sprint, prueba que será olímpica en Italia, la esquiadora granadina, competirá el viernes en la prueba de la Copa del Mundo de cronoescalada vertical -disciplina no olímpica- que se celebra en la misma estación de los Alpes franceses.

Suspensión Zauchensee y triunfo de Rassat en Aldelboden

En lo que a la actualidad de la Copa del Mundo se refiere, este domingo se ha cancelado el supergigante femenino que se iba a disputar en Zauchensee (Suiza) debido a una intensa nevada nocturna y el fuerte viento. No ha ocurrido lo mismo en la prueba de eslalon de esquí alpino de Aldelboden (Suiza), donde se ha coronado el francés Paco Rassat, quien se ha situado al frente de la general de la especialidad en la Copa del Mundo después de que el austriaco Timon Haugan fuera descalificado.

Rassat, tercero el jueves en el eslalon nocturno celebrado en la estación italiana de Madonna di Campiglio, completó las dos mangas por delante del noruego Atle Lie Mcgrath, a quien aventajó en 18 centésimas. Tercero fue el también noruego Henrik Kristoffersen, actual campeón del Globo de Cristal, que había sido el más rápido en la primera manga y del que le separaron 20 centésimas. El brasileño Lucas Pinheiro fue cuarto.

La general de la Copa del Mundo de esquí alpino está dominada ampliamente, con 955 puntos, por el suizo Marco Odermatt, que no compite en esta modalidad de eslalon, seguido de Pinheiro (538) y de Mcgrath (478).