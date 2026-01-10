Odermatt avisa, Albert Ortega aprieta y Lindsey Vonn agranda su leyenda

El suizo alcanza supera el medio centenar de victorias en la Copa del Mundo en casa, donde el español Albert Ortega supera el corte por segunda vez esta temporada; mientras que Vonn pulveriza su propio récord de longevidad con su triunfo en Zauchensee

El suizo Marco Odermatt sigue demostrando por qué es el gran favorito de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que en menos de un mes se disputa en Milán-Cortina d'Ampezzo y ha logrado este sábado su sexta victoria de la temporada en la Copa del Mundo al ganar el gigante en Adelboden (Suiza), donde el español Albert Ortega logró alcanzar la segunda manga tras meterse entre los 30 mejores.

Odermatt se afianzó como el dominador de la general de la Copa del Mundo y, a eso añadió, el liderato en el gigante después de la caída del austriaco Stefan Brennsteiner en la prueba suiza. El suizo marcó un tiempo de con un tiempo de 2:31.23 y tras él acabó el brasileño Lucas Pinhehiro, a 49 centésimas, en lo que es su tercer podio de la temporada, mientras que el tercer puesto en Adelboden fue para el francés Leo Anguenot.

"El secreto es la afición, que con su energía y presión y motivación extras me ayudan a esquiar más rápido", señaló un Odermatt que se vio empujado por los ánimos de los aficionados suizos, entusiasmados con el triunfo de su compatriota. Desde que lograra hace unas semanas su victoria 50 en la Copa del Mundo, a Odermatt se le había atragantado hasta hoy. En la estación helvética de Adelboden firmó su quinta victoria consecutiva y la número 51 en la Copa del Mundo. No tuvo ni que arriesgar en la segunda manga, ya que después de ser el más rápido en la primera manga, le bastó con ser tercero en la segunda.

Su ventaja en la general de la Copa del Mundo es apabullante, pues supera a Pinheiro por 955 puntos a 488. Tercero es Marco Schwarz, que se salió en la segunda manga en Adelboden, con 451.

En esta estación suiza también hubo una destacada participación española, ya que Albert Ortega logró clasificarse entre los 30 mejores tras acabar la primera manga en el puesto 29 y finalizó vigésimo quinto al final de la segunda. Ésta es la segunda ocasión que el barcelonés pasa el corte. Sólo lo logró en el gigante de Cooper Mountain (28 de noviembre) cuando acabó como 23º clasificado.

Lindsey Vonn sigue ganando y batiendo récords

La otra gran noticia de la jornada la protagonizó un mito del esquí como es la norteamericana Lindsey Vonn, que logró su segunda victoria de la temporada al ganar el descenso de Zauchensee (Austria) de la Copa del Mundo de esquí alpino.

La veterana esquiadora estadounidense logra así su victoria número 83 en la Copa del Mundo y demuestra que sus aspiraciones olímpicas en Milán-Cortina 2026 no son una quimera. Vonn hizo un tiempo de 1:06.24, con una ventaja de 37 centésimas sobre la noruega Kajsa Vickhoff Lie y de 48 sobre la estadounidense Jacqueline Wiles.

La norteamericana, que ya batió hace un mes en St. Moritz (Suiza) el récord de ser la esquiadora de más edad que ganaba en la Copa del Mundo, lo pulverizó y a sus 41 años apunta a seguir haciendo historia en este deporte.