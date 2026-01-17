562 equipos y 382 entidades participan en la quinta edición de la Liga LED

La fase provincial de este programa, auspiciado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y con el que se fomentan hábitos saludables y los valores del deporte, se celebrará del 17 de enero al 21 de febrero

Un total de 562 equipos de entidades andaluzas participarán en alguna de las cinco modalidades de la quinta edición de la Liga Edúcate en el Deporte (Liga LED), programa de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía que mañana inicia la Fase Provincial de la competición en Sevilla, en el Pabellón Amate de la capital andaluza.

Para la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, “es una excelente noticia la celebración de esta nueva edición de la Liga LED, porque es un programa cuyo objetivo principal es evitar el abandono prematuro de la práctica deportiva, animando a que niños y jóvenes en edad escolar realicen deporte y ejercicio físico de forma habitual, incorporándolo a su rutina hasta la edad adulta, así como fomentar los hábitos saludables y los valores deportivos”.

Este programa deportivo de competición está dirigido a equipos de centros educativos públicos, concertados y privados para alumnos de 5º y 6º de Primaria, nacidos en 2014 y 2015 (categoría alevín). La competición deportiva se va a desarrollar en colaboración con las federaciones deportivas andaluzas de baloncesto, balonmano, fútbol, voleibol y rugby.

El voleibol 3x3, el más numeroso

Además de centros educativos, que en esta nueva edición son 230, como novedad este año, también pueden participar en la Liga LED clubes y secciones deportivas y otras asociaciones y personas jurídicas andaluzas. De los 562 equipos inscritos, 131 corresponden a la modalidad de fútbol, 146 a baloncesto 3x3, 99 a balonmano, 154 a voleibol 3x3, y 32 a rugby tag.

Por provincias habrá una participación de 68 equipos sevillanos, 72 de Huelva, 48 de Córdoba, 64 de Jaén, 71 de Cádiz, 76 de Málaga, 77 de Almería y 86 procedentes de Granada.

Arranca la Liga LED en Sevilla

La competición se divide en tres fases. La primera de ellas una Fase Provincial, que en la provincia de Sevilla tiene lugar este sábado 17 de enero, y que se desarrollará en el resto de provincias andaluzas hasta el 21 de febrero. En esta primera fase entran en juego todas las modalidades deportivas, a excepción del rugby tag.

Posteriormente, se desarrollarán las semifinales del evento, que tendrán lugar en dos sedes, el 14 de marzo en Sevilla y el 21 de marzo en Granada. Por último, la Ciudad Deportiva Javier Imbroda de Málaga acogerá la Fase Final de la competición, del 4 al 6 de mayo.

Para más información se puede consultar la página web oficial del evento: https://ligaled.deportedeandalucia.com/