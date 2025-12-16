Los programas deportivos con los que la Junta de Andalucía transmite "los valores del deporte": Mentor 10, La Liga LED, La Liga M100...

El objetivo prioritario de los programas deportivos de la Junta de Andalucía, en palabras de Gorka Lerchundi, es "trasladar la importancia y la relevancia que puede tener el deporte en su práctica diaria" a todos los andaluces; desde la edad escolar hasta los más mayores

"Desde la Junta de Andalucía, con el presidente Juanma Moreno a la cabeza desde 2019, venimos haciendo una labor de comunicación muy grande de los valores del deporte", destaca Gorka Lerchundi, director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía, durante su entrevista con ESTADIO Deportivo. Una labor que, en sus propias palabras, realizan "en todos los extractos de la sociedad". Algo que es factible gracias a la importante tarea realizada mendiante sus programas deportivos, Desde Mentor 10, la Liga LED (escolares) o La Liga M100, para fomentar el deporte entre los mayores de 65 años.

Los programas deportivos de la Junta de Andalucía: la Liga LED

"Lo has dicho muy bien estructurado, porque el objetivo es tocar dentro de la población andaluza y trasladar la importancia y la relevancia que puede tener el deporte en su práctica diaria desde el deporte base en edad escolar, siguiendo con el deportista que está en una edad donde puede ser un atleta y un deportista de alto rendimiento y después con los mayores. La Liga LED es un programa educativo, las siglas son Liga Educate en el Deporte y como novedad os cuento que para 2026 va a tener cinco disciplinas deportivas", explica Lerchundi, quien sigue argumentando el trabajo de la Junta de Andalucía en este aspecto: "Hemos firmado acuerdos con balonmano, con baloncesto, con voleibol, con fútbol sala y con rugby, que entra por primera vez; es nuevo. Fútbol sala vuelve después de un año sin estar. Entonces, es una liga que donde más allá de la competición, trasladamos a los centros educativos y clubes los valores del deporte, donde los niños se lo pasan bien, donde vienen los padres y donde estos ven la importancia de una posible concentración de niños a lo largo de una competición deportiva, porque hacemos una fase final que es en Málaga y donde los finalistas van ahí, se alojan, les metemos actividades… Es un programa muy bonito que viene en crecimiento y que estamos muy orgullosos de él".

Mentor 10, el programa estrella de la Junta de Andalucía

Sobre Mentor 10, indica Lerchundi: "Podríamos decir que es el programa estrella. Este nace con Javier Imbroda, que en paz descanse, como consejero de deporte y con una apuesta clara de que Andalucía es cuna de grandes deportistas y de que estos grandes deportistas deben también aportar a la sociedad y trasladar cómo han llegado ahí. Pero no sólo lo bonito, sino también cómo los problemas diarios o las lesiones o los problemas psicológicos han sido parte de su carrera. Entonces, en un doble objetivo, contar esto a los niños que están en edad escolar y decirles la importancia que es el trabajo en equipo, la importancia que tiene estar seguro de uno mismo, la importancia que tiene la alimentación, el estar sano…".

Pero no queda ahí el asunto, sino que estos deportistas realizan también mentorización. "En el caso de Carolina Marín, que hace unos días tuvimos un Mentor 10 con ella online, pues Carolina, a través de la Federación andaluza de bádminton, tiene cinco promesas del bádminton en Andalucía a las que mentoriza, con las que se conectan, con las que habla por teléfono o con las que se encuentra de vez en cuando para practicar y para ayudarles. Fíjate lo importante que es para una persona que tiene una proyección, en el el caso del bádminton una figura como Carolina Marín o en el caso de la marcha una figura como María Pérez, esté a tu lado, te llame por teléfono y te asesore. Mentor 10 nace con diez mentores y a día de hoy estamos con 34 mentores; un crecimiento brutal".

La Liga M100, un programa inaugurado este 2025

"La Liga M100 es un programa nuevo de este año", apostilla Gorka Lerchundi, quien explica la estrategia: "El M100 sale de que queremos que nuestras personas mayores vivan más de 100 años, fíjate lo bonito y lo aspiracional que es el nombre del programa. Se trata de un programa que estamos haciendo con la Consejería de Igualdad de familias, porque esta consejería tiene centros de participación activa en cada una de las ocho provincias. Los centros de participación activa es donde las personas mayores de 60 años pueden ir regularmente a hacer deporte. Cualquier tipo de deporte, desde deporte de cardio o puede ser jugar al parchís o jugar a las cartas, al ajedrez. Entonces pensamos en estos mayores, en estos andaluces que van a esos centros. ¿Por qué no meterles en una liga en la que también compitiesen de una manera muy sana? Y de ahí surgió la Liga M100. Este año hemos hecho dos programas: uno en la Andalucía occidental, donde han estado cuatro provincias, y otras actividades la Andalucía oriental. Hemos tenido la participación de más de 700 mayores, además con un porcentaje muy bonito, muy alto; casi el 60 y largos por ciento de mujeres".

Pero va mucho más allá, como bien resalta Lerchundi: "Es un programa que pretende combatir la soledad no deseada, puesto que muchos de ellos están solos en casa. Es un programa que pretende que el hábito del deporte sea parte de ese envejecimiento activo; es un programa de integración también de gente que de alguna forma está sola o que se siente sola, que se puede ver integrada. Esos casi más de 360 participantes que hemos tenido en cada una de las dos sedes pues lo han pasado genial, nos han demostrado que muchos de ellos tienen mucha más energía que nosotros y el resultado ha sido ha sido muy bonito. Es un programa que vamos a impulsar con mayor presupuesto en el 2026, insisto, con la colaboración de la Consejería de la dirección general de mayores".

El programa de acompañamiento a los deportistas de élite retirados

Otro de los aspectos en los que Andalucía es prácticamente pionera es en su labor con los deportistas de élite que han defendido a la comunidad y que, llegado el caso, han tenido que retirarse, encontrándose con ciertas dificultades a la hora de encauzar su vida fuera del deporte de alta competición. "La reflexión es que tenemos deportistas dentro de nuestro equipo, por ejemplo a nuestra Secretaria General para el Deporte, Isa Sánchez, jugadora profesional de baloncesto y olímpica. Al final, el deporte tiene una parte, una cara B, y es que la cotización de los deportistas durante su carrera profesional es casi nula o muy baja. Entonces, cuando acaban sus carreras, pues a veces, pasar del todo a la nada, aunque esto está cambiando. Pero la mayor parte de ellos no suelen tener una formación, aunque está cambiando muchísimo en este sentido, como ya he dicho. Pero en muchos casos hay que ayudarles", explica a ED el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía.

"Desde la administración, desde la Junta de Andalucía, nos hemos visto obligados a sacar este programa en el que durante el primer año van a ser diez deportistas que se hayan retirado recientemente. Para ayudarles a que tengan una salida profesional, a que puedan aplicar su destreza en el deporte en una empresa privada o en el mercado laboral. Estamos hablando de gente que sabe trabajar bajo presión, que sabe trabajar en equipo; estamos hablando de gente sana… Gente que está preparada para salir al mercado laboral y ser exitosos, pero necesitan un asesoramiento de profesionales que que les reconduzcan y que les ayuden. Esa es la labor que queremos hacer y estamos muy contentos, pues ha tenido muy buena acogida dentro del mundo"..